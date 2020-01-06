Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK), 07-09 Ocak tarihinde Almanya’da yapılacak Avrupa’nın en büyük uluslararası fuarı PSI Düsseldorf 2020’ye 100’ün üzerinde üye firması ve binlerce ürün çeşidiyle çıkarma yapacak. PROMOTÜRK, 2020’nin ilk fuarında “Türk Malı” binlerce Promosyon ürününü Avrupa’nın kalbinde tüketicilerin beğenisine sunacak.

İstanbul Ticaret Odası tarafından da milli katılım kapsamına alınan fuarda PROMOTÜRK; teknolojik ürünlerden mekanik ürünlere, deri ürünlerinden tekstile, dekorasyon ürünlerinden ofis malzemelerine, kırtasiyeden seramik, el aletlerine, oyuncaklardan çikolata ve şekerlemeye kadar geniş yelpazedeki ürünlerle Avrupa’nın en büyük fuarında üye firmalarıyla yerini alacak.



81 ÜLKEDEN ON BİNLERCE SEKTÖR ALICISI VE TÜKETİCİ FUARA KATILIYOR

Avrupa’nın en büyük ve en etkin Promosyon fuarı PSI Düsseldorf 2020, 81 ülkeden 20 binin üzerinde profesyonel alıcı ile bireysel tüketicilere yönelik on binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak.

PROMOTÜRK, fuarda Türkiye'nin Promosyon ürünleri sektöründe faaliyet gösteren üye firmalardan; imalatçı, üretici, baskıcı, satın almacı, ve pazarlamacıları yeni iş bağlantıları kurmaları için uluslararası tedarikçi ve distribütörlerle buluşturacak.

BAŞKAN GÜRZ, “YENİ BAĞLANTILARLA PAZARDA EN İYİ YERDE OLMAK İSTİYORUZ”

Avrupa’nın en kapsamlı fuarı PSI Düsseldorf ‘un firmalara Promosyon adına son yenilikleri ve ürünlerini sergileme şansı verdiğini belirten PROMOTÜRK Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Abdullah Gürz; “Promosyon ürünleri noktasında tüm tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap vermek için 100’ün üzerinde üye firmamız ve binlerce ürün çeşitliliğimizle Almanya’ya çıkarma yapacağız.

Amacımız, 2020 yılının ilk fuarı ile birlikte ihracatımızı ve pazar payımızı artırarak ekonomimize daha çok katkı sağlamak. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yılın Ekim ayında yine sektörün uluslararası fuarlarından PROMexpo’yu İstanbul’da düzenlemiş, o fuarda da ihracata yönelik işbirliği yaptığımız ülke firma temsilcileriyle anlaşmalar yapmıştık. PSI Düsseldorf fuarında da yeni iş bağlantılarıyla somut sinerji elde etmek, pazar payımızı artırmak istiyoruz. PROMOTÜRK olarak yurt dışı ihracat hamlelerimizi artırma noktasında yoğun çabamız var. 2020 ile birlikte sektörünün ekonomik hacmini 100 milyar liranın, ihracatı da 20 milyar liranın üzerine çıkarmak ana hedefimiz olacak. Günümüzde sektörle ilgili dünya’da 40 bin firma faaliyet gösteriyor ve 1 milyona yakın kişi çalışıyor. Promosyon ürünlerinde Çin’den sonra Polonya ve Almanya bu anlamda ileride gözükse de biz Türkiye olarak; lokasyon, kalite ve hız avantajlarıyla üst sıralara tırmanabiliriz. Ülkemizin üretim potansiyeli, donanımı ve ürün kalitesi buna imkan sağlayacak noktadadır” dedi.