Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Markalı konut projeleri kapsamında satışların yüzde 8'inin yabancılara yapıldığı Aralık ayında stok erime hızı yüzde 6.03 oranında gerçekleşti. ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi' 2019 yılı Aralık ayı sonuçlarını değerlendiren GYODER Başkanı Prof. Dr. Feyzullah Yetgin, “Yeni konutlarda stok erime hızının arttığı yılın son ayında, ödeme yöntemlerini incelediğimizde, banka kredisi ve senet kullanımının bir önceki aya göre yükseldiğini görüyoruz. Faizlerin inmeye devam etmesiyle konut kredisi kullanımı yükselmeye devam edecektir” dedi.

Yeni konutlarda fiyat artışı yüzde 0.58

Kamuoyunda ‘markalı projeler' olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi' sonuçlarına göre; Aralık ayında bir önceki aya göre %0.58, geçen yılın aynı dönemine göre %2.94 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise %89.20 oranında nominal artış gerçekleşti.

Stok erime hızı % 6,03'e yükseldi

Yeni Konut Fiyat Endeksi, Aralık ayı stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazlı stoklarda % 6.03 oranında erime gözlendi. Kasım ayı stok erime hızı % 3.76 oranında gerçekleşmişti.

Aralık ayında satışı gerçekleştirilen konutların %49'u bitmiş, % 51'i bitmemiş konut stoklarından oluştu. Kasım ayında ise satışlar % 44'ü bitmiş, % 56'sı bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.