Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Yunusemre Belediyesi'nin dev konut hamlesi 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi'nde çalışmalar hızla ilerlerken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” kapsamında bölgede 350 konut daha yapılacak. Projede 245 adet 2+1, 105 de 3+1 konut yer alacak. 16 Aralık 2019 tarihinde başlayan başvurular sona erdi. T.C Ziraat Bankası şubelerine 2 bin 456 kişi ev sahibi olabilmek umuduyla başvuru yaptı.

En fazla başvurunun yapıldığı projede şehit aileleri, harp ve vazife malulleri, dul ve yetimler, engelli ve emekliler için de kontenjan ayrılacak. Başvuruların ardından TOKİ tarafından projenin ihalesi yapılacak, ardından belirlenen tarihte de hak sahiplerinin belirleneceği kura çekilişi gerçekleştirilecek. 3. etapta yer alacak bin konut ile birlikte bölgede yaklaşık bin 500 konutun daha yükseleceğini dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Akgedik'te bir şehir inşa ettiklerini dile getirdi.