Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Artan ofis kiralama oranlarını değerlendiren hazır ofis ve esnek çalışma alanları sağlayıcısı Servcorp'un Türkiye Direktörü Damla Özgönül, “Ofis kiralama oranlarının bir önceki döneme göre artış göstermesi ekonomide de verilerin pozitife döndüğüne işaret ediyor” açıklamalarında bulundu.

Ticari gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield'ın hazırladığı ‘Türkiye Pazar Analizleri Raporu' 2019 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki döneme göre ofis kiralama oranları yüzde 62,05 artış gösterdi. Rapora göre, Türkiye'nin en pahalı ofislerine sahip bölgesi ise ofis metrekare fiyatı 170 liraya çıkan Levent olurken, metrekare fiyatları Maslak'ta 105, İstanbul Anadolu Yakası'nda 120 lira olarak açıklandı.