Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Enflasyonda yaşanan düşüş ekonomik toparlanma ve Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ile bankaların kredi faiz oranları da son senelerin en düşük seviyesine geriledi. Temmuz 2019'da ayında başlayan politika faizlerindeki sert indirimler bankaların likidite maliyetlerini düşürerek kredi faizlerinde sert indirimler gerçekleştirmesini sağladı. Politika faizlerindeki indirimlerin 2020'de de devam etmesi ile kredi faizleri Ocak ayında da düşüş ivmesini sürdürdü. Geçtiğimiz yıl sonunda en düşük %0.99 seviyesinde olan konut kredisi faiz oranları Ocak sonunda yüzde 0.79'a kadar geriledi. Bankaların tabela konut kredisi faiz oranları %1.28'e inerken en uygun konut kredisi sıfır konutlar için sunulan yüzde 0.79'a düştü. İkinci konutlarda ise en düşük faiz oranı %0.89'a indi. Ocak sonunda 100.000 TL tutarda ve 5 yıl vadede konut kredisi hesaplama yapıldığında kredinin aylık taksitleri 2.100 TL oluyor. Vade sonunda kredinin toplam geri ödemesi ise 126.000 TL' ye karşılık geliyor.