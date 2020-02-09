Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

“Gelecek İnsandır” temasıyla 100 ülkeden, 600 şehir ve yerel yönetim ile 6 binin üzerindeki yatırımcıyı bir araya getirecek olan fuarın, gayrimenkulün tüm alt sektörleriyle birlikte yaklaşık 30 bine yakın üst düzey temsilciye ev sahipliği yapması planlanıyor. Bu yıl da İstanbul Ticaret Odası öncülüğünde İstanbul çadırı kurulacak ve yabancı yatırımcılar İstanbul’u yakından tanıta fırsatı bulacak. Ayrıca B2B toplantılar, Türkiye Oturumu, Türkiye’deki yatırım fırsatlarının tanıtıldığı Focus On Turkey vb networking çalışmaları da fuarda katılımcılara sunulacak.