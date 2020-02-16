Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

TÜİK'ten alınan verilere göre geçtiğimiz yıla oranla bu yılın ocak ayında çimento sektör ihracatında %49,3'lük artış yaşandı. İhracat geliri ise %31,5'lik artışla 82 milyon dolar oldu. Ocak 2020'de çimento ihracatı %80,6 oranında artarak 1,1 milyon ton, klinker ihracatı ise %28,9 artarak 1,3 milyon ton olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, ocak ayında, çimento ve klinker ihracatı en çok ABD'ye yapılırken; bu ülkeyi Gana, İsrail ve Fildişi Sahilleri izledi. İhracat oranlarının yükseldiği diğer pazarlar arasında da Gine, Moritanya ve Brezilya yer aldı.