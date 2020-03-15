Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

TOKİ tarafından hasılat paylaşım modeli ile Sefaköy- Florya aksında E5 kara yoluna tam cephe konumundaki TORKAM E5 projesini hayata geçiren TORKAM İnşaat, fırsat eşitliği ilkesiyle 5 Nisan’da açık artırmaya çıkaracağı Cadde ve Metro dükkânlarıyla alıcılarına kazançlı bir yatırım fırsatı sunuyor.

3 kattan oluşan, yatay mimarisiyle yenilenen bölgenin gelişiminde örnek olarak konumlanacak TORKAM E5, 20.776,46 metrekare arsa üzerinde yükseliyor. Metro durağı ile bütünleşecek bir yapıda tasarlanan TORKAM E5 projesinde zemin altında (-7) kat bulunuyor. Toplam inşaat alanı 127 bin metrekareye ulaşan projeyle bölgeye 234 rezidans daire, 117 ofis, 310 cadde dükkânı ve 896 araçlık otopark kazandırılacak. 1+1, 2+1 ve 3+1 rezidans dairelerin yer aldığı projede konut büyüklükleri 54 metrekare ile 124 metrekare, birleştirilebilme özelliğine sahip ofislerin büyüklükleri ise 78 metrekare ile 178 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

DERELİ: TİCARİ ÜNİTELERE YATIRIM YAPANLAR ÇOK KÂRLI ÇIKACAK

TORKAM E5’in Transfer Merkezi Cadde Dükkânları geçen yıl yapılan açık artırmada büyük bir talep gördüğünü ve 102 adedinin satıldığını belirten TORKAM İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, yatırımcıların 1 yıldan az sürede içerisinde yüzde 50’ye yakın prim kazancı elde ettiğini ifade etti.

“E5 CADDE VE METRO DÜKKÂNLARI HER BÜTÇEYE HİTAP EDİYOR”

E5 Cadde Dükkânları ve Metro Dükkânları toplam 186 dükkânı ihtiva eden ticari ünitelerin; 5 Nisan’da fırsat eşitliği ve şeffaflık ilkesi gereği açık artırma usulüyle satışa çıkacağını belirten TORKAM İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli “Biz TORKAM E5’i; ticari üniteleri, rezidans daireleri, ofis ve mağazalarıyla tüm bölgenin yeni merkezi olarak geliştirdik. TORKAM E5; metrobüs durağı, otobüs ve minibüs gibi toplu ulaşım hatlarının merkezinde yer alıyor. Burada projeye özel Metro durağı bulunacak. Hâlen günlük 3 milyon kişinin önünden geçtiği, 700 bin kişinin ise projenin içinden geçmesi öngörülen projemizin ticari üniteleri alıcılarına yüksek kazanç sunacak. Açık artırmada başlangıç fiyatı 470 bin lira olarak belirlenen dükkânları herhangi bir banka garantisi istemeden 48 ay sıfır faiz fırsatıyla yatırımcılara sunacağız. Cadde ve Metro’da yer alan ticari ünitelerimize yatırım yapanlar çok kârlı çıkacak” dedi.