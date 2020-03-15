Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Faal mükellef sayılarının illere göre dağılımına baktığımızda 718 bin 630 mükellef İstanbul'da bulunuyor. Bunu 222 bin 145 ile Ankara, 163 bin 730 ile İzmir, 71 bin 13 ile Bursa, 68 bin 4 ile Antalya ve 40 bin 577 ile Konya takip ediyor. Mükelleflerin 31 Mart 2020 tarihlerine kadar beyannamelerini vermeleri, hesaplanan gelir vergisinin birinci taksitini bu ay sonuna kadar, ikinci taksitini ise 4 ağustos 2020 tarihine kadar, ödenmeleri gerekiyor” dedi.

GERÇEK GİDER AVANTAJLARINA DİKKAT

Götürü gider yöntemi seçildiği takdirde istisna sonrası sadece yüzde 15 tutarın indirilebildiğini belirten Altın Emlak Genel Müdürü “Gerçek giderde ise birçok gider vergiden düşülebiliyor. Örneğin kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen idare, tadilat, onarım, sigorta giderleri, kiraya verilen taşınmaz için kredi çekildi ise harcanan borçların faiz giderleri, konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin yüzde 5'i hatta sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli gerçek giderde düşülebilen kalemler arasında yer alıyor. Ayrıca yıllık beyannameye dâhil edilen gelirlerden düşülebilen eğitim, sağlık, sponsorluk, bağış ve yardımlar gibi birçok da indirim söz konusu olabiliyor” dedi.

HAZIR BEYAN SİSTEMİ İLE İNTERNETTEN VERİLEBİLİR

Sadece kira geliri elde eden 60 yaş üzeri mükellefler ile engelli mükelleflerden yaşlılığı, engeli veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek durumda olanların, bağlı oldukları vergi dairesini veya Türkiye genelinde Vergi İletişim Merkezini (VİMER – 189) arayarak randevu almaları hâlinde adreslerine gidilerek beyannamelerinin alınması sağlanabiliyor.