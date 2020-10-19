Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası verilerine göre, konut metrekare ortalama birim fiyatı, bu yılın sekiz ayında yüzde 20,5, son bir yılda ise yüzde 25,9 artış gösterdi. Türkiye genelinde geçen yılın sonunda 2.931 lira düzeyinde bulunan konut metrekare ortalama birim fiyatı, haziranda başlayan faiz kampanyalarının da etkisiyle sekiz ayda 600 lira artış gösterdi. Böylece 100 metrekarelik bir evin fiyatı, sekiz ayda 60 bin lira artmış oldu. Nisan 2019'da 4.632 lirayı gören İstanbul'da konut metrekare ortalama birim fiyatı ağustos sonu itibarıyla 5.767 lira ile rekor kırdı. Sekiz ayda metrekare fiyatı 828 lira artan İstanbul'da, son bir yıllık süreçte ise fiyatlar 1.069 lira yükselmiş oldu. İstanbul'da konut metrekare ortalama birim fiyatı, bir yılda yüzde 22,7, sekiz ayda yüzde 16,8 artış gösterdi. İstanbul'da 100 metrekarelik evin fiyatı, son bir yılda 100 bin liranın üzerinde arttı. Ankara'da geçen yılın sonuna göre yüzde 19,8 artan konut metrekare ortalama birim fiyatı, son bir yılda yüzde 23,8 yükseldi. İzmir'de son bir yılda yüzde 27,4 artan metrekare fiyatları, bu yılın sekiz ayında ise yüzde 21,7 yükseldi.

TAPU HARCINDAN 13.8 MİLYAR LİRA GELİR

Haziran ayında başlayan düşük faiz ve iki yıl ödemesiz dönemi içeren kampanya sebebiyle konut satışlarında rekorlar kırıldı. Bu rekor, tapu harcı bakımından da hazineye yaradı. Tapu harcından elde edilen gelir, ocak-eylül döneminde tüm zamanların yıllık rekorunu kırdı. Bu dönemde satılan gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) sayısı 1 milyon 998 bin 541 adet olurken, bu gayrimenkuller için tapu dairelerinde 371 milyar 77 milyon liralık değer ibraz edildi. Dokuz ayda gerçekleşen satışlardan 13 milyar 445 milyon liralık harç geliri elde edilirken, tüm işlemlerden sağlanan harç geliri 13 milyar 848 milyon liraya ulaştı.Geçen yıl konut satışlarındaki tapu harcının yüzde 4'ten yüzde 3'e indirilmesi sebebiyle tapu harcı geliri 10 milyar 924 milyon lira olmuştu.