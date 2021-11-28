Türkiye Gazetesi

İhlas İnşaat Grubu’nun marka projeleri ‘Bizim Evler Güzelce’, ‘Bizim Evler 8’ ve ‘Marmara Evleri 4’te bir defa daha hayaller gerçeğe dönüştü. Hayatın başladığı yeni sitelerine ve dairelerine taşınan aileler büyük sevinç yaşadı.

“Bizim Evler” markası ile Ispartakule’ye damga vuran ve sekizinci projesini tamamlayan İhlas İnşaat Grubu, Türkiye'de aynı lokasyonda bu kadar çok projeyi hayata geçiren tek şirket ve marka olurken Büyükçekmece’de E5 kara yoluna cepheli, Marmara Denizi’ne komşu ‘Bizim Evler Güzelce’ projesini tamamladı. Beylikdüzü’nde ise daha önce 5.000’i aşkın dairenin bulunduğu ‘Marmara Evleri’ serisine imzasını atan İhlas İnşaat Grubu, aynı bölgede serinin en yeni sitesi ‘Marmara Evleri 4’te de yaşamı başlattı.

İhlas İnşaat Grubu projelerine inşaatın her safhasında yatırım yapan tüm alıcıların yüzünü güldürdüğünü belirten daire sahipleri; ‘Bizim Evler’in 1’den 8’e, ‘Marmara Evleri’nin de 1’den 4’e kadar site yapmasında kalite ve güvenin yattığını kaydettiler. Yeni hayatlarında ‘Bizim Evler 8’, ‘Bizim Evler Güzelce’ ve ‘Marmara Evleri 4’ü tercih eden aileler mutluluklarını okuyucularımızla paylaştı:



Türkan Çakın - Ev hanımı Sami Çakın - Tüccar

> İhlas İnşaat Grubu’nun hayata geçirdiği ‘Bizim Evler 8’ projesi sanki düşlerimizi gerçeğe dönüştürmek için tasarlanmış. Sitemizde çocuklarımızın sosyalleşebileceği, yaşıtları ile iletişime geçebileceği zengin oyun alanları, park-bahçeler, yüzme havuzları gibi günün her saatini mutlu geçirebileceği sosyal donatı alanları var. Burası tatil köyü tadında. Gözümüz arkada kalmıyor. Teşekkürler İhlas İnşaat Grubu.



Salim Karagül - Mali müşavir Raziye Karagül - Mali müşavir

> İhlas İnşaat Grubu, Ispartakule’de zemini sağlam, sanayiden uzak, etrafı açık, bölgenin en temiz havasına sahip “Bizim Evler” markalı seriden 8 proje gerçekleştirmiş. Tren, otoyol ve metro gibi ulaşım alternatiflerinin birleştiği bir lokasyonda kocaman bir şehir kurmuşlar. Arkadaşlarımız almadıklarına pişman oldu. Duyduğumuza göre ‘Bizim Evler 9’ projesi yapılacakmış. Lansman gününü sabırsızlıkla bekliyorlar.

BEYLİKDÜZÜ’NÜN YILDIZI MARMARA EVLERİ 4

İhlas İnşaat Grubu, ‘Marmara Evleri 4’ projesini Beylikdüzü’nün en nezih lokasyonunda, E-5 kara yolu ile Marmara Denizi arasına konumlandırdı. Grup, diğer projelerinde olduğu gibi ‘Marmara Evleri 4’ projesinde de birinci sınıf malzeme ve işçilik, dairelerde ise trend olan en kaliteli ürünlere yer verdi. Mutfakta ankastre ürünler, salonlarda ‘inverter’li klimalar, mutfak ve banyolarda birinci sınıf mobilya ve armatürler konforu ve ayrıcalığı yaşatacak tarzda dizayn edildi. Dairelerde geniş ve kullanışlı balkonların yanı sıra çamaşır ve kurutma makinesi için de ayrı bölümler tasarlandı.

Projelerde her daire için özel tahsisli kapalı otoparklar yer alırken ikinci araçlar ile misafir araçlar da düşünüldü. 24 saat tam beslemeli jeneratörün yer aldığı ‘Marmara Evleri 4’te; 44 dükkân ve 640 konut yer alıyor. Projedeki daire büyüklükleri ise 126 ile 204 metrekare arasında değişiyor.

Zengin sosyal donatı alanları ve geniş peyzajların bulunduğu ‘Marmara Evleri 4’ projesinde; kapalı yüzme havuzu, bay ve bayanlara özel fitness salonu, hamam, sauna, çocuk oyun parkı, açık spor alanları, yürüyüş yolları, mescit ve taziye odası yer alıyor.

Devlet okullarına, özel kolejlere, kamu kurumlarına, hastane ve özel sağlık kuruluşlarına yürüme mesafesinde yer alan ‘Marmara Evleri 4’, merkezî lokasyonuyla dikkat çekiyor. Proje, İstanbul’un en işlek ulaşım aksı E-5 kara yolu, TEM Otoyolu, sahil, marina ve birçok AVM’ye yakın konumuyla da alıcılarına büyük avantaj sağlıyor.



Sevgi Tobak - Öğretmen / Eren Tobak - Okul Md. Yrd.

> Ben ve eşim öyle bir yerde evimiz olsun istedik ki; devlet okulları, özel kolejler yanı başımızda olsun. Kamu kurumlarına, hastanelere, sağlık kuruluşlarına yürüme mesafesinde olsun. Denize, marinasına birkaç dakikada ulaşım imkânı olsun. Bir değil, birçok AVM seçeneğimiz olsun ve yakınımızda olsun. Çok şükür, sonunda oldu. ‘Marmara Evleri 4’, istediğimiz bütün bu özellikleri taşıyor. Herkese tavsiye ederiz.

> Burada; sevgi, saygı, insan ilişkileri, komşuluklar en üst düzeyde. Örnek dairede ne gördüysek aynısı dairemizde mevcut. Anahtarımızı sevinç ve heyecan içinde aldık. Mutluluğumuzu tarif edemiyoruz. İhlas Yapı bizlere müthiş bir güven aşıladı. Artık biliyor ve inanıyoruz ki; bu projeleri yapan yapının önünde İhlas, içinde samimiyet var.

> ‘Marmara Evleri’nde kocaman bir aileyiz. Burası her türlü ihtiyacımızı karşılayabileceğimiz yüksek standartlarda hayat vadeden bir site. Sosyal imkânları çok fazla. İki çocuğum var. Çocuklarım için hem devlet okulları hem de özel okullar hemen yakınımızda. Burada onları güzel bir gelecek bekliyor. Binalara gelecek olursak örnek dairelerinde ne gördüysek dairemizde de aynısı var. Peyzaj anlamında da çok geniş yer bırakmışlar. Kalite en üst seviyede, her şey dört dörtlük.

> Daha önce İstanbul’un kalabalık ilçelerinden birinde oturuyorduk. Sosyal imkânlar oralarda çok kısıtlı. Çocuklarımız parka, sokağa çıkamıyor, bisikletine binerken bir araç çarpar diye gözümüz arkada kalıyordu. Burada sosyal imkânlar çok fazla. Çocuklarım artık gönül rahatlığı ile oynayabilecek, parkına gidebilecek, havuzunda yüzebilecek, arkadaşlarıyla bisikletlerini sürebilecek. Onlar adına çok mutluyuz.

> Akrabalarımız ‘Marmara Evleri’nde oturuyordu. Burada komşulukların çok güzel olduğunu biliyoruz. Onların yaşadığı güzelliği, huzuru ailemizle birlikte biz de yaşamak istedik. İyi ki gelmişiz. Özellikle çocuklarımız çok mutlu oldu. Markanın verdiği güvenle dairemizi teslim aldık. Bizlere yaşattıkları bütün güzellikler için çok teşekkür ediyoruz.

> Çok doğru bir karar verdiğimizi düşünüyoruz. Burası hayat standartları çok yüksek bir site. Ayrıca mütevazı komşuluk ilişkileri olan bir yer. Herkes birbirine karşı saygılı, hoşgörülü. Aile ortamının sıcaklığını aratmıyor. Çocuklarım için alternatif okullar mevcut. ‘Marmara Evleri’ni tercih ettiğimiz için çok mutluyuz. Çocuğumuzu burada sağlıklı bir ortamda büyüteceğiz.

> Eşimle araştırdık. Bu bölgenin en iyi markasının İhlas İnşaat Grubu’nun hayata geçirdiği ‘Marmara Evleri 4’ projesi olduğunu gördük ve daire almaya karar verdik. Burası oksijeni bol, muhteşem bir site. Evimizin balkonundan panoramik olarak Marmara Denizi’ni görebiliyoruz. Yeşil alanları, sosyal imkânları çok güzel. Dairemizin anahtarını büyük bir heyecanla teslim aldık.

ISPARTAKULE’NİN ÖZEL PROJESİ BİZİM EVLER 8

Ulaşım ağları ile çevrili olan bölgede sağlam zemine kurulan ‘Bizim Evler’; tren, planlanan metro ve Kanal İstanbul’a komşu konumuyla her geçen gün daha da değer kazanıyor. Kalitesi ile öne çıkan 7 etabın inşa edildiği Ispartakule’de serinin 8’incisi ile “Bizim Evler” markası bölgenin yıldızı olmaya devam ediyor. Hayatın başladığı Ispartakule’nin en özel butik projesi ‘Bizim Evler 8’de; iki blokta 236 daire ile 29 cadde mağazası ve sosyal tesisler yer alıyor.

Her yeni projesinde yatırımcısına kazandıran İhlas İnşaat Grubu, büyük alıcı kitlesi tarafından bütün mecralarda takip edilmeye devam ediyor.

DENİZE KOMŞU “BİZİM EVLER GÜZELCE”

Büyükçekmece'nin en büyük projesi olarak öne çıkan ‘Bizim Evler Güzelce’; sahile ve marinaya yakın konumunun yanı sıra az katlı yapılaşması ile de dikkat çekiyor. 709 konut ve 111 ticari üniteden oluşan proje; E-5 kara yoluna cepheli cadde dükkânlarıyla hem site sakinlerinin hem de bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde inşa edildi. 60 bin metrekarelik peyzaja sahip projede kapalı yüzme havuzu, bisiklet yolu, koşu parkuru, çocuk oyun alanları, futbol, voleybol ve basketbol sahaları yer alıyor.

Bizim Evler 8’de 0,79 vade oranı ile 120 aya kadar vade fırsatı İnşaat sektöründeki 30 yıllık deneyimiyle bugüne dek 16 bini aşkın aileyi ev sahibi yapan İhlas Yapı, 2020 yılı ile birlikte Bizim Evler 8’de cazip ödeme şartlarıyla kampanya başlattı.

