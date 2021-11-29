Türkiye Gazetesi

Satılık konutta metrekare fiyatı en pahalı olan 10 il arasında, 10 bin 167 lira ile Muğla birinci sırada yer aldı. Onu 7 bin 824 lira ile İstanbul, 5 bin 947 lira ile Antalya, 5 bin 482 lira ile İzmir, 4 bin 236 lira ile Çanakkale takip etti. Balıkesir, Yalova, Gaziantep, Denizli ve Edirne de sonraki 5’te bulunuyor.

KİRALAR EL YAKIYOR

Hepsiemlak verilerine göre ilçeler bazında Beşiktaş, 27 bin 521 lira ile zirvede... Onu 27 bin 517 lira ile Sarıyer, 18 bin 875 lira ile Çeşme izledi. Bodrum, Bakırköy, Kadıköy, Beykoz ve Adalar ilçelerinde de fiyatlar, 14-17 bin lira arasında değişiyor.

Verilere göre satılık konut fiyatlarının bir yıl içerisinde en çok artış gösterdiği illerin başında ise, yüzde 88-46 arasındaki artış oranlarıyla Samsun, Muğla, Antalya, Mersin (İçel), Adana, İstanbul, Konya, Aydın, Çanakkale ve Sakarya geldi. Konut fiyatlarında en çok artış yaşanan 10 ilden 9’unun deniz kıyılarındaki iller olması dikkat çekti.

Doğru konut seçiminde 3 önemli öneri Kişilerin konut almak için bütçelerini, istek ve ihtiyaçlarını belirledikten sonra doğru konut tercihini yapmak için dikkat etmeleri gereken 3 noktayı Mimar Osman Dağ açıkladı.

'Konutta faiz düşüyor, talep artıyor' Geçen hafta yapılan faiz indirimi sonrasında kamu bankaları sıfır konutta faiz indirimi yaptı. Konutta faizin düşmesinin talebi arttırdığını belirten Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Sıfır konutlar için kredi faiz oranları 1 milyon lira altı tutarlarda yüzde 1.20’ye, 1 milyon lira üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1.29’a düşürdü” dedi.