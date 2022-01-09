Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Mutfaklar günümüzde yemek yenen alanların çok ötesine geçerek, sosyalleşmenin hatta iş hayatının merkezine dönüştü. Giderek yaygınlaşan evden çalışma düzeni, mutfakları mutfak olmanın çok ötesine taşıdı. Geçmişten bugüne mutfaklar, alt katlardan, arka odalardan önlere doğru geldi ve günlük hayatımızda en fazla vakit geçirdiğimiz alanlara dönüştü. Hâl böyle olunca, mutfak dekorasyonları da dünya çapında gelişti ve çeşitlendi. Bu sayfamızda siz okuyucularımızla en çok vakit geçirdiğiniz hayat alanınızda, ne gibi değişiklikler yapabileceğinizi ve son trendleri paylaşacağız.

Öncelikle renklerden başlayalım… Mutfak dekorasyonunda genellikle açık renkler tercih edilse de son yıllarda koyu renkler de alanın dizaynında daha çok söz sahibi olmaya başladı. Bu yıl ise metal detaylar ve dikkat çekici tasarımlarla buluşup lükse vurgu yapan koyu renkler mutfak trendleri arasında yer alıyor. Siyah, kahverengi, lacivert, zümrüt yeşili, mürdüm eriği gibi renkler 2022 mutfak dolabı renkleri olarak dikkat çekiyor. Mutfak dolaplarında çift renk kullanımı ise bir diğer trend. Örneğin alt modülde başka renk, üst modülde başka renk ya da dolap kapağında bir renk, çerçevelerde başka renk tercih edebilirsiniz. Evet, koyu renkler bu yıl moda, ancak bu mutfağınızı küçük ve sıkıcı gösterebilir. Bu etkiyi yok edebilmek için ise duvar boyası renklerinde açık tonları tercih etmelisiniz. Açık pembe, turuncu, adaçayı yeşili gibi renklerin yanı sıra pantone renkleri olan nihai gri ve aydınlık sarı da duvarlarda tercih edebileceğiniz mutfak renkleri arasında.

KÜÇÜK SERALAR OLUŞTURABİLİRSİNİZ

2022 yılı dekorasyon trendlerinde bir numarayı alan doğallığı mutfaklarda da bolca göreceğiz. Ahşap ya da mermer tezgâhlar ve bitkiler sayesinde doğal yansımaları mutfağınıza taşıyabilirsiniz. Ayrıca nane, biberiye, maydanoz, hatta domates, salatalık gibi sebzeleri saksılara ekebilir ve mutfağınızda küçük bir sera oluşturabilirsiniz.

FARKLI RENKTE SERAMİKLER TREND

Mutfak zeminlerinde ve duvarlarında kullanılan, alanın görünümünü doğrudan etkileyen unsurlardan biri de seramiklerdir. Mutfak seramikleri sayesinde alanı bölmek ise yılın trendlerinden. Mutfak tezgâhının olduğu bölümü farklı, mutfak masasının olduğu bölümü farklı seramiklerle döşeyerek heyecan verici bir mutfağa imza atabilirsiniz.

PİRİNÇ ÜRÜNLERİ RENK KATIYOR

Özellikle pirinç ürünleri bu yıl mutfaklarda sıklıkla göreceğiz. Bataryalar, aydınlatma ürünleri, mutfak dolabı kulpları gibi… Pirinç ürünlere yer verebileceğiniz pek çok alan var. Bu dokunuşlar mutfağınızı çok daha şık gösterecektir. Mevcut mutfak dolaplarının kulplarını bu tür ürünlerle değiştirebilirsiniz. Uyguluması da oldukçu basit

YENİ YILIN MODASI AÇIK RAF KULLANIMI

Açık raflar, dekorasyon için popüler bir seçim olacak. Mutfağa saklama alanı ve dekoratif detay katacak olan bu trend, evinizin gözde alanlarından olacak. Göz alıcı eşyalar, renkli mutfak aletleri, kavanozlar ve tabaklarla hoş bir tasarım oluşturmak kolay. Hem malzemelere ulaşımı kolaylaştırırsınız hem de dekoratif eşyalarınızı sergileyebilirsiniz.

MODERN LAVABO TASARIMLARI

Modern ve iddialı lavabo tasarımları son yıllarda mutfak dekorasyonunda oldukça moda. Bu gösterişli lavabolar, mutfağınıza tarz katıyor. Çiftlik evi tarzı veya mermer lavabolar ile mutfağa özgün dokunuş katmak mümkün. Ahşap dolaplar ile rustik bir tarz; metal veya mat siyah musluklar ile şık bir tarz oluşturabilirsiniz.

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