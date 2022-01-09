Türkiye Gazetesi

2020 yılında 15,2 milyar dolar proje üstlenen inşaat sektörü, böylece yeni proje bedelini yaklaşık olarak ikiye katlamış oldu. Rusya, 11,2 milyar dolar tutarında proje ile lider pazar olmayı sürdürürken, ülkeyi 3,6 milyar dolar ile ikinci sıraya yeniden yükselen Irak izledi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sektörün yurt dışına açıldığı 1972 yılından bugüne kadar 131 ülkede üstlendiği toplam 11.093 projenin büyüklüğünün 451,5 milyar dolara çıktığını kaydetti. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı M. Erdal Eren ise “2021 yılında firmalarımızın gösterdiği başarıdan aldığımız güç ve olumlu seyreden 2022 yılı projeksiyonlarını dikkate alarak, artık yeni hedefleri konuşmanın zamanı geldi. Salgının bahara kadar engel olmaktan çıkacağı ümidi ile bu yıl yurt dışında yeni proje tutarında 30 milyar doları aşmayı hedefliyoruz. Orta vadede de bu rakamı 50 milyar dolar seviyesine çekmek amacındayız” diye konuştu.

İnşaat malzemeleri ihracatında rekor geldi Türkiye’nin yeni ekonomi modeli, ihracat tarafından meyvelerini vermeye başlıyor.

İnşaatta maliyet artışı hız kesmiyor Pandemide bozulan arz talep dengesiyle birlikte fiyatlarda istikrarsızlık devam ediyor. TÜİK verilerine göre sadece malzemeler yüzde 56, işçilik de yüzde 21 artış kaydetti.