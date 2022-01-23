Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Evlerde ilk ısınma aracı olarak kullanılan şömineler; soba, kalorifer ve doğalgazın hayatımıza girmesi ile yalnızca bir dekorasyon fikri olarak hafızalarda kaldı. Ancak son yıllarda alternatiflerinin çoğalması ve kurulumun kolay yapılması ile yeniden evlerde tercih edilir oldu. Biz de bu hafta şömine alternatiflerini, fiyatlarını ve kullanım çeşitlerini sizler için topladık. Herkesin aklına gelen ilk soruyu cevaplamak ile başlayalım; ‘evlerde şömine yapımı için mutlaka baca kullanımı gerekmiyor.’ Klasik şömine dışında, doğalgazlı, elektrikli ve etanollü şömineler ile farklı şekillerde bu sıcaklığı yakalayabilirsiniz. Kısacası evde büyük bir tadilata girişmeden, şömine keyfi yapmak çok kolay.

BAKIMI VE MALİYETİ YÜKSEK

Öncelikle klasik şömineden başlayalım. Bunun için mutlaka bir bacaya ihtiyaç duyuluyor. Klasik bir şömine tasarımı iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamada şöminenin iç haznesi hazırlanıyor. İkinci aşamada da dış giydirmesi yapılıyor. İç haznesi yapılırken döküm ya da tuğladan yapılan şömine, en az 500 santigrat derece sıcaklığa dayanıklı olacak şekilde üretiliyor. Böyle bir şömine için ortalama 15 bin lira ile 25 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor.

EVİN ISINMASI İÇİN İDEAL

Bu kadar zahmete katlanmak istemiyorsanız veya evinizde baca sistemi yoksa, doğalgazla çalışan şömineler tam sizlik. Doğalgaz baca sistemlerinin olduğu bütün yerlere uygulanabilen bu şömine tipleri, modern tasarımları ile de dikkat çekiyor. Ayrıca doğalgazlı şöminelerin kontrolünü uzaktan kumanda ile yapabiliyorsunuz. Hem ısınmak hem de dekorasyon için iyi bir fikir. Bu şömine türlerinin fiyatları da 8 bin lira ile 12 bin lira arasında değişiyor.

KOKUSU YOK VE DUMANSIZ

Bir diğer alternatif ise etanollü şömineler… Bu türler, herhangi bir bacaya ihtiyaç duyulmaması ve evin her köşesinde kullanıma uygun olması nedeniyle fazlasıyla rağbet görüyor. Saatte yarım litre yakıt tüketen bu şömineler, zehirli gaz ve duman çıkarmıyor. Çeşidine göre; belli bir bölgeye sabit olabilmekle birlikte, taşınabilir modelleri de bulunuyor. Bu türlerin fiyatı ise 5 bin lira ile 20 bin lira arasında değişiyor. Mini etanol şömineler küçük dekorasyon ürünleri olarak da kullanılabiliyor. Bunların fiyatı ise daha makul seyrediyor.

KULLANIMI KOLAY VE ŞIK

Yalancı şömine diye tabir edilen elektrikli şöminelere de ilgi oldukça fazla. Gerçekten yanan bir ateşin olmadığı bu şömineler tamamen elektrik ile çalışıyor. Şömine ateşi karşısında oturma zevkini veren bu yenilikçi tasarımlar ısı konusunda da oldukça etkili. Elektrikli şömineler daha çok görünüm açısından tercih ediliyor. Bu şömine türlerinin fiyatları çeşidine göre 7 bin liradan başlayıp, 16 bin liraya kadar çıkıyor.

Mutfaklar evin gözdesi Mutfaklar artık sosyalleştiğimiz alanlar hâline geldi. Hâl böyle olunca dekorasyonları da önem kazandı. Bu yıl sade ve şık tasarımların hâkim olduğu mutfaklarda; açık raflar, farklı renkte kullanılan seramikler ve mutfak dolapları, pirinçten yapılan aksesuarlar, ahşap tezgâhlar ve saksıya ekilen sebze türleri trendlere yön veriyor.