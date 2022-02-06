Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Verileri değerlendiren Görkem Öğüt “Konut maliyetlerindeki artış ve stok düşüklüğü yatırımcıları arsa yatırımına yönlendirdi. Diğer taraftan pandemi ile birlikte uzaktan çalışmanın yaygınlaşması sonucu ile ofis talebi de düştü. Pek çok kurumsal firma ofis alanlarında küçülmeye gitti. Bunun sonucu olarak ofis olarak üretilen gayrimenkullerin konut olarak kullanıma uygun hâle getirilerek dönüştürülmesi gündeme geldi. Pandemi sonrası ticari gayrimenkul tarafında, ofis piyasasında düşen talebe rağmen lojistik merkezlerine olan talebin önemli ölçüde arttığını görüyoruz” dedi.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖNEMLİ

Öte yandan ülkemizde enerji verimliliği konusu önemini daha da artırdı. Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) Başkanı Mehmet Sami Kılıç, enerjisinin yüzde 70’ini ithal eden, Türkiye’de daha fazla gecikmeden tüm alanlarda enerji verimliliği ve sürdürülebilirliğe odaklanılması gerektiğini söyledi. Kılıç “Yatırımcılar spekülasyonlardan fayda ummak yerine dünyanın geleceğinde önemli yeri olacak enerji verimliliğine odaklanmalı. Sadece binaları çevre dostu yapmak suretiyle yüzde 25 - 50 arasında enerji tasarrufu sağlamak mümkün.

Gayrimenkul de ‘kur korumalı’ yatırıma geçti Döviz kurunda yaşanan hızlı yükselişler ve dövize olan talebi frenlemek amacıyla geliştirilen kur korumalı mevduat ürünü son zamanlarda sık sık gündeme gelen gayrimenkul yatırımcılarına örnek oldu.

En güvenli yatırım aracı gayrimenkul Ekonominin lokomotifi konumunda bulunan gayrimenkul sektörü büyümesini sürdürüyor. 2021 yılını 1,5 milyona yakın satış rakamı ile kapatan sektör, yatırım yapmak isteyenlerin de ilk tercihi oluyor.