Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Banyolar bir evin tasarım kimliğinde oldukça önemli bir yer tutuyor. Son dönemde dekorasyon projeleri arasında da öne çıkıyor. Bu hafta, ufak dokunuşlarla bu yaşam alanınızı nasıl değiştirebileceğiniz konusunda tüyolar vereceğiz. Öncelikle banyonuzu nasıl dekore edeceğinize karar vermeniz gerekiyor. Bu tarafta üç ana başlıktan faydalanabilirsiniz. Klasik, spor veya modern… Modern banyolarda daha sade renkleri kullanabilir, ortama hareket katmak için ise dekorasyon ürünlerinden faydalanabilirsiniz. Klasik banyolarda ise altın veya bronz renginde aksesuarları, koyu ve canlı renklerle bir araya getirebilirsiniz. Sportif banyolar için ise kalabalıktan uzak, renkli duvar kâğıtlarının bulunduğu ve bitkilerle desteklenen bir dekorasyon fikri oluşturabilirsiniz. Bu üç dekorasyon fikrinde karar kıldıysanız, banyolarda son trendlerin neler olduğuna geçelim.

FAYANS YERİNE DUVAR KÂĞIDI

Bütün banyolarda görmeye alışık olduğumuz fayansların yerini artık duvar kâğıtları alıyor. Yeni teknoloji ürünü suya dayanıklı duvar kâğıtlarını kullanabilir ve dekoratif anlamda banyonuzun daha da ön plana çıkmasını sağlayabilirsiniz. Banyo duvar kâğıtlarını uygularken sadece ayna ve lavabonun olduğu duvarı kâğıtla kaplayabilirsiniz.

KÜVETLER YENİDEN MODA

Son dönemde duşakabin kullanımı artsa da, banyoları şık gösteren bir detay da küvetlerdir. Yeniden moda olmaya başlayan küvetlerin, hem dekoratif açıdan hem de konfor açısından duşakabinlere göre daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Bir küvet sığdıracak kadar geniş bir banyoya sahip değilseniz duşakabin yerine cam bölme ile ayrılmış banyo geneli ile aynı yer seramiğine sahip bir duş bölmesi daha sade bir görünüm yakalamanıza yardımcı olur.

APLİKLERLE IŞIKLANDIRIN

Aydınlatma denilince akla ilk gelen avizeler olsa da, banyolarda spot ışıklardan dolap aydınlatmalarına, apliklerden ayna lambalarına kadar farklı bir çok aydınlatıcı kullanılabiliyor. Banyo aynasının yanına monte edeceğiniz iki aplik ya da tavana ekleyebileceğiniz spot ışıklar ortamın daha aydınlık ve ferah görünmesini sağlayabilir.

AÇIK RAFLAR YENİ TREND

Son dönemde portatif ve pratik montajlanabilir banyo dolap modelleri tercih edilir oldu. Büyük zahmetlere katlanmadan ayna ve lavabonuzun bulunduğu alanı komple yenileyebilir, dilerseniz mevcut dolaplarınızın yanına ek dolaplar koyabilirsiniz. Daha basit bir yenilik yapmak isterseniz de tercihinizi açık raf sistemli dolaplardan yana kullanarak hem havlularınıza yer açabilir hem de açık rafları dekoratif ürünlerle süsleyebilirsiniz.

BATARYALARI YENİLEYİN

Banyo bataryaları, belli bir kullanım süresinden sonra ne yazık ki buhardan ve nemden dolayı kararabiliyor. Küçük bir değişiklik gibi görünse de duş setini, tuvalet başlığını, lavabo ve duş bataryasını değiştirerek banyonuzda hem yenilik hem de konfor katabilirsiniz. Aç-kapa, fotoselli ya da klasik bataryalardan herhangi birini seçerek banyonuzda küçük dokunuşlarla büyük değişimler oluşturabilirsiniz, daha büyük başlıklı ya da daha fazla su püskürtme özelliği gibi farklı fonksiyonları bulunan duş başlıkları ile daha kullanışlı bir banyoya kavuşabilirsiniz.

KOLAY KURULUMU OLAN GÖMME REZERVUARLAR

VitrA’nın yenilenen gömme rezervuarları, her tesisata uyumlu kurulum seçenekleriyle bütün banyolar için sağlıklı ve güvenilir çözümler sunuyor. Alçıpan dâhil her duvar tipi ve klozet modeline uygun çözümlere sahip gömme rezervuarlar, farklı kalınlık ve yüksekliklerdeki ürünleriyle kolay, hızlı ve hatasız montaj imkânı veriyor.

KULLANIŞLI VE ŞIK DURAN MOBİLYALAR

Kelebek Mutfak-Banyo, yeni banyo mobilyası ürünü; Cupido Banyo Serisi’ni tanıttı. Estetik görünümüyle banyolara renk katacak olan Cupido Banyo Serisi, boy dolabı içinde yer alan kirli sepeti ve lavabo dolabının çekmece özelliğiyle fonksiyonelliği de bir arada sunuyor. Hayatı kolaylaştırırken aynı zamanda da görünümüyle mükemmel bir banyo deneyimi yaşatacak olan Cupido Banyo Serisi ile banyolarınıza modern bir kimlik kazandırabilirsiniz.

BANYO DUVARLARINDA SPA ETKİSİ OLUŞTURUN

Banyo duvarları da dekorasyonda önemli bir yer tutuyor. Cosentino’nun ultra kompakt yüzeyi Dekton’un Stonika Xgloss Collection’unda yer alan Helena ürünü, banyolarda SPA etkisi oluşturuyor. Çatlak efekti verilmiş detaylarıyla beyaz ve grinin tonlarını alanlara yansıtan Helena, zarif görüntüsünün yanında huzur ve dinginlik sağlıyor.

Mutfaklar evin gözdesi Mutfaklar artık sosyalleştiğimiz alanlar hâline geldi. Hâl böyle olunca dekorasyonları da önem kazandı. Bu yıl sade ve şık tasarımların hâkim olduğu mutfaklarda; açık raflar, farklı renkte kullanılan seramikler ve mutfak dolapları, pirinçten yapılan aksesuarlar, ahşap tezgâhlar ve saksıya ekilen sebze türleri trendlere yön veriyor.