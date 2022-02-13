Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Dekorasyon işlerinde genelde sona bırakılan aydınlatma tercihlerinin ne kadar önemli olduğunu bu haftaki sayfamızda ele aldık. Işığın insan psikolojisine kadar etki eden gücünü ve dekorasyon tarafında son trendleri sizler için araştırdık. Öncelikle aydınlatmanın evin, ofisin ve eşyaların nasıl görüneceğini belirleyen en önemli bileşenlerinden biri olduğunu söyleyelim. Aydınlatma sadece estetik açıdan güzellik sağlamakla kalmaz aynı zamanda duyguların, mutluluğun, sağlığın ve hatta uykunun üzerinde büyük bir etki oluşturur. Aydınlatma bir mekânı dekore ederken düşünülmesi gereken ilk adımlardan biridir. Bunun sebeplerinden birisi de aydınlatmayı sona bırakmanın, dekorasyonda ek maliyetlerin oluşmasına neden olmasıdır. Yine mekân aydınlatmasında en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de şık olduğu kadar kullanılan malzemenin uzun ömürlü olmasıdır.

GÖSTERİŞLİ AVİZELER

Aydınlatma denildiğinde akla ilk olarak avizeler gelir. Geçmişte sıkça kullanılan bu malzemeler zaman içerisinde yerini farklı türlere bırakmıştı. Son birkaç yıldır ise yapılarda tekrar sıkça kullanılmaya başladı. 2020-2021 yıllarında genel itibarıyla daha küçük ve sade avizeler kullanılsa da 2022 yılının trendi daha büyük ve gösterişli avizeler olarak öne çıkıyor. İster ev ister ofis isterse bir kabul salonu olsun, doğru aydınlatma ve estetik malzemelerin kullanımıyla çok daha verimli bir mekân elde etmek mümkün.

TEKNOLOJİYİ İYİ KULLANIN

Sürdürülebilirlik kavramı her ne kadar eski bir kavram olsa da son yıllarda önemi daha da artmıştır. Yakın gelecekte dünyamızı tehdit edecek sorunlara yönelik gerek devletler gerekse şirketler önlem almaktadır. Bu da 2022 yılı itibarıyla pek çok alanda olduğu gibi aydınlatma ürünlerinde de çevre dostu ve doğayı merkeze alan malzemelerden üretilen ürünlerin popüler olmasını sağlayacak. Bu sebeple sadece enerji tasarruflu ampuller kullanmayı değil, aynı zamanda ahşap, bambu ve cam gibi doğal kaynaklardan yapılan avizeleri kullanmayı da denemelisiniz. Ahşap malzemelerden üretilen aydınlatma ürünleri ile evinizde dinlendirici ve doğal bir yaşam oluşturmayı deneyin. Bütün bunların yanında bu yıl teknolojinin aydınlatma sektörüyle iç içe geçeceği bir yıl olacak. Akıllı aydınlatma teknolojisini kullanarak, ışıkların rengini ve şiddetini istediğiniz gibi özelleştirebileceksiniz.

MUTFAKTA IŞIK BEYAZ OLMALI

Mutfakta yemek yapmak ve yemek için ışıkların netliği yüksek ve beyaz olmalıdır. Görünürlüğün yüksek olması önemlidir. Bu sebeple girintili, taşlı ya da kumaş kaplı avizeler yerine düz cam gibi aydınlatma ürünleri kullanılmalıdır.

UYKU İÇİN TERCİH GİZLİ AYDINLATMA

Yatak odası aydınlatması da uyku kalitesi açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple yatak odası için seçeceğiniz aydınlatma sisteminde melatonin seviyesini artıracak ve çok daha kolay şekilde uykuya dalmanızı sağlayacak şekilde

kullanabilirsiniz.

BANYOLARDA SPOT YA DA APLİK MODA

Banyo aydınlatmasında beyaz ışık tercih edilirken çeşitli objelerin üzerine yerleştirilecek aydınlatmalarla da şık bir görünüm elde edilebilir. Banyolarda spot aydınlatma sistemler, aplikler, duvar aydınlatmaları ve hatta küçük avizeler kullanabilirsiniz.

BAHÇENİZ İÇİN BOL SEÇENEK

Bahçe aydınlatması LED teknolojisi ile çok farklı şekillerde kurgulanabilir. Merdiven basamakları, yürüyüş yolu gibi alanlarda zeminde aydınlatma sağlayan LED ürünleri kullanabilirsiniz. Ayrıca aplikleri, dekoratif fenerler, sokak lambaları Japon fenerleri trendler arasında…

Banyoda şık tasarım: Spor, modern veya klasik, seçim sizin Son trend banyo dekorasyon fikirleri arasında, duvar kâğıtları, modern küvetler, şık aplikler ve teknolojik bataryalar ön plana çıkıyor. Üç alternatif fikir üzerinden banyolarınızı şık ve konforlu hâle getirebilirsiniz.