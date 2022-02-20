Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Gerek masif veya lamine parke, gerekse laminat seçimi doğru yapılmazsa, daha sonra ortaya çıkabilecek sıkıntıları telafi etmek için çok büyük masraflara girişmek gerekebilir. Öte yandan ahşabın doğal dokusunu hissetmek isteyenler için fırçalı yüzeyler; parlak ve matlık tercihine göre cila veya yağ uygulamalı ürünler; dekorasyona ve bütçeye bağlı olarak dar veya geniş ürünler tercih edilebilir. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yıldız Entegre Satış ve Pazarlama Direktörü Selçuk Ormancı “Parkenin dekorasyonun başlangıç noktasında yer aldığını düşünüyoruz. Bu düşünceden hareketle tüketicilerin gömleğin ilk düğmesini doğru ilikleyebilmeleri ve hem evlerine hem tarzlarına uygun parke seçimini yapabilmeleri için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Mutfaklar evin gözdesi Mutfaklar artık sosyalleştiğimiz alanlar hâline geldi. Hâl böyle olunca dekorasyonları da önem kazandı. Bu yıl sade ve şık tasarımların hâkim olduğu mutfaklarda; açık raflar, farklı renkte kullanılan seramikler ve mutfak dolapları, pirinçten yapılan aksesuarlar, ahşap tezgâhlar ve saksıya ekilen sebze türleri trendlere yön veriyor.

Banyoda şık tasarım: Spor, modern veya klasik, seçim sizin Son trend banyo dekorasyon fikirleri arasında, duvar kâğıtları, modern küvetler, şık aplikler ve teknolojik bataryalar ön plana çıkıyor. Üç alternatif fikir üzerinden banyolarınızı şık ve konforlu hâle getirebilirsiniz.