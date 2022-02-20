Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Ev ve ofis dekorasyonunda en sık kullanılan ürünlerden biri de aynalardır. Aynalar hem dekoratif hem de işlevsel özelliği ile kullanıldıkları alanları şık ve zengin gösterirler. Bu hafta sizler için dekorasyon tarafında ayna kullanımının inceliklerini ve detaylarını paylaşacağız. Öncelikle aynaların evinizin dekorasyonu ile bütünleşmesi gerekmektedir. Keskin hatlara sahip iç mekân dekorasyonları için köşeli ayna modelleri tercih edilmelidir. Küçük bir salonunuz varsa, büyük ayna kullanılması, ortamı daha geniş ve ferah gösterecektir. Örneğin klasik ve avangard dekorasyonlarda ihtişamlı varaklı aynalar mekânda büyüleyici bir hava oluşturur. Başka bir etkisi ise eğer aynaları pencere karşısında kullanırsanız mekânın daha aydınlık olacağını görebilirsiniz. Eğer aynalar tavanda kullanılırsa tavanın olduğundan daha yüksek göründüğünü göreceksiniz. Ayna ile yaptığınız dekorasyonlarda mekân da aynayı kullandığınız yer dekorasyonunuzu etkileyecektir.

‘FERAHLIK KATACAKTIR’

XL Mimarlık ve Mühendislik Kurucusu Mimar Arda Işık, aynaların dekorasyonda büyük etkileri olduğunu belirterek “Görüntülere ve görmeye tutkumuzun arttığı Rönesans’tan beri aynalar mekânları çoğaltan öğelerdendir… Hem ışıkla hem görüntüyle olan ilişkileri mekânın karakterini belirler. Daha aydınlık daha fazla suret ve uzayan mekânlar elde edebildiğimiz gibi rahatsızlık veren parlamalar, yansımalara da neden olmaktadır. Evlerimizde dar antreleri, koridorları daha aydınlık ve ferah hâle getirmek, salon veya oturma odasını hem ışık hem suret ile daha güçlü kılmak ya da tamamen işlevsel sebeplerle odalarımızda kullandığımız aynalar, çerçeveleri ile ev mobilyası karakteri de sergilerler. Konut kullanımı dışında özellikle sergileme mekânlarında önemli öğelerden birisi olan aynaların, ofis, çalışma veya dinlenme ortamlarında yansıtıcı karakterleri ile mekânın işlevine ait unsurlara zarar verebilecekleri göz önüne alınmalıdır” açıklamasında bulundu.

DAHA FERAH BİR ORTAM İÇİN KULLANIN

Modern ve ilgi çekici bir görüntü oluşturmak amacıyla tezgâhın arkasına yerleştirilecek bir ayna harika olacaktır. Mekânda ferahlık hissi oluşturur. Düz bir ayna yerine şık tasarıma sahip bir ayna olması çok daha faydalı olur. Kıyafet odaları küçük ve bu küçüklüğün getirisi olarak iç karartıcı alanlardır. Bu mekânları ferah göstermek elbette ayna ile mümkün. Odanın bir bölümü tamamen ayna ile kaplanırsa devamlılık ve genişlik hissi sağlanacaktır.

Misafir odalarınızda koyu renkli mobilyalar kullanıyorsanız bu durumu yumuşatmak için abartılı olmayan dekoratif bir ayna tercih edilebilir.

Ayna kullanacaksak direkt karşımıza çıkan yerlerde tercih edilmemelidir. Örneğin; banyo kapısının tam karşısında, yatağımızın tam karşısında gibi. Bu durum işlevsel olmamakla birlikte dekorasyonda zayıf bir görüntüye neden olacaktır.