Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Depreme karşı en etkili finansal güvence olan Zorunlu Deprem Sigortası ile bugün Türkiye’de 10 milyonu aşkın konut güvence altında bulunuyor. Bu doğrultuda, Türkiye genelindeki her iki konuttan biri sigortalı iken DASK, tüm vatandaşlara yüzde 100 sigortalılık hedefini hatırlatıyor ve geciktirmeden Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmaları çağrısı yapıyor. 1-7 Mart Deprem Haftası vesilesiyle açıklamalarda bulunan DASK Koordinatörü Erdal Turgut “Kurum olarak en büyük hedefimiz yüzde100 sigortalılık oranına ulaşmak ve kapsamımıza giren tüm konutları Zorunlu Deprem Sigortası güvencesi altına almak. İkinci konu ise depreme karşı önlem alma ve sigortalılık bilincini artıracak çalışmalar yürütmek” dedi.

Doğal afetler de güvenceye giriyor: DASK’ta 10 milyonu aşarız DASK’ın teminat sunduğu risklere başta sel olmak üzere deprem dışındaki diğer tabii afetler de dâhil edilecek. Böylece gelecek yıl zorunlu deprem sigortasına dâhil olan konut ve iş yeri sayısının 2,5 milyonluk artışla 11 milyona çıkması bekleniyor.

DASK 900 milyon lira hasar ödedi Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Koordinatörü Erdal Turgut, bugüne kadar yapılan toplam hasar ödemesi tutarının 900 milyon TL’ye ulaştığını açıkladı.