Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

550 konuttan oluşan projede ön satış için 99 daire ayrıldı. Benesta Acıbadem, Avrupa Yakası’nın yanı başında, her iki yakanın kapsamlı sağlık kuruluşlarına, köklü eğitim kurumlarına, renkli sosyal ve ticari hayatına dakikalarla ifade edilen komşu lokasyonda yer alıyor. Akasya AVM’ye yürüme mesafesindeki proje, Bağdat Caddesi, Kadıköy, Kalamış Marina gibi Anadolu Yakası’nın renkli adreslerine; Zincirlikuyu, Beşiktaş, Levent, Mecidiyeköy, Taksim, Karaköy lokasyonlarıyla boğaz hattına yakınlığı ile dikkat çekiyor. Proje, 2+1’den 6+1’e kadar; simpleks, bahçe dubleks, çatı dubleks ve teras bahçeli daireleriyle ile farklı yaşam seçeneklerini buluşturuyor.

50 bin mağdur, konutuna kavuşacak El birliği sistemi ile çalışan ancak getirilen kriterleri yerine getirmediği için tasfiye edilen şirketler nedeniyle mağdur olanlara yönelik yeni bir adım atılıyor.