Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Bu hafta dünyadaki en değerli varlıklarınız olan çocuklarınızın yaşam alanları ile ilgili neler yapabileceğinizi ve dikkat etmeniz gereken püf noktaları sizler için araştırdık. Öncellikle çocuk odası dekorasyonunun bebek odasına göre daha zor olduğunu belirtelim… Çünkü artık sizin fikirlerinizden ziyade onların hayalleri ve istekleri ön planda olacaktır. Çocuğunuzun oyun oynadığı, zamanının çoğunu geçirdiği yeri hem güvenli hem de eğlenceli bir hâle dönüştürmek için onu iyi tanımanız gerekir. Nelerden hoşlandığını öğrendikten sonra onun hoşlandığı detayları mobilyadan aksesuara, aydınlatmadan duvar kâğıdına kadar her türlü malzemeye yansıtabilirsiniz. Öyle ki yanlış dekore edilmiş bir oda çocuğunun huzursuz, dikkatsiz ve hatta uykusuz olmasına bile sebep olabilir. Dolayısıyla birçok konuya dikkat etmeniz gerekmektedir.

FİKİRLERİNİ DİKKATE ALIN

Çocuk odası dekorasyonlarında mutlaka çocukların fikri alınmalıdır. Özel alanları olarak belirleyecekleri bu odaların kendi zevk ve isteklerine hitap etmesi orada daha keyifli vakit geçirmelerine sebep olacaktır. İki kardeşin aynı odayı paylaşması durumunda ise odayı ikiye bölerek her çocuğun kendine ait özel alanını belirlemesine imkan tanınmalıdır. Odanın bölümlendirilmesi kimi zaman bir paravan veya perde yardımıyla kimi ise zaman çocukların isteklerine uygun dekorasyon renkleriyle yapılabilir. Spor, müzik, kitap okumak gibi ilgilendikleri alanlar veya hobileri varsa dekorasyon ona göre şekillendirilebilir.

RENKLER ÇOK ÖNEMLİ

Çocuk odasına hâkim olacak renk çok önemlidir. Çünkü renklerin insanlar üzerinde ciddi psikolojik etkileri vardır. Bu yüzden minik yavrunuz için daha soft ve enerjisi yüksek renkler tercih edebilirsiniz. Bunlar arasında mavi, yeşil, bej, toz pembe gibi renkler var. Kırmızı, siyah, kahverengi gibi renklerle tasarlanan odalar da hoş görünüyor olabilir. Ancak bu renklerin odayı boğma, uyku getirme gibi özellikleri söz konusu olabilir. Bu yüzden özellikle okul çağındaki çocuğun odası için daha yumuşak ve canlı renkler seçmenizi öneririz.

EŞYAYA BOĞMAYIN

Geniş alanlar her zaman insana kendini iyi hissettirir. Bu yüzden çocuğunuzun rahat hareket edebileceği bir oda oluşturmanızda fayda var. Dekoratif olsun diye fazla aksesuar kullanmak, ihtiyacı olmayan büyük dolaplar, masalar ya da kitaplıklara gerek yok.

GÜVENLİĞİ ELDEN BIRAKMAYIN

Çocuklarımızın enerjik varlıklar olduğunu unutmamak ve bunun için çeşitli önlemler almak gerekecektir. Bu yüzden eşyalarının devrilme ya da sivri kenarlara çarpıp yaralanma riski her zaman vardır. Bu riski önlemek adına dolapları, kitaplıkları, masasını duvara sabitleyebilir; sivri kenarlara köşe koruyucu ürünler takabilirsiniz. Stoperli dolap kapaklarını ve stoperli çekmeceleri tercih ederek, oyun alanlarını olabildiğince güvenli hâle getirebilirsiniz.

DENGELİ IŞIK ÖNEMLİ

Okul çağındaki çocuklar için dikkat edilmesi gereken bir konu da aydınlatmadır. Bu yüzden çok loş olmayan gün ışığı tarzından bir kaynak seçebilirsiniz. Bu sayede çocuğunuz ders çalışmaya ya da kitap okumaya daha iyi odaklanır, çalışma esnasında uykusu gelmez.

KİMYASALDAN UZAK DURUN

Çocuk odası düzenlemesi yaparken seçeceğiniz tüm ürünlerin mümkün olduğunca doğal, kimyasal içermeyen malzemelerle üretilmesine dikkat etmelisiniz. Mesela dolap, masa gibi büyük parçalarda kimyasal içeren boya gibi malzemeler olmamalıdır.

DAĞINIKLIĞI KİMSE SEVMEZ

Çocuk odaları ne kadar toplanırsa toplansın bir o kadar da çabuk dağılmaya müsait alanların başında yer alır. Mümkün olduğunca depolama alanı oluşturmak, çocuk oyuncakları ve diğer ihtiyaçlar için faydalı olacaktır. Bunun için ayrıca dekoratif kutular da kullanabilirsiniz.

ANTİBAKTERİYEL HALILAR TERCİH EDİN

Antibakteriyel halı modelleri özellikle çocuk ve bebek odaları için en uygun ürünlerden biri olacaktır. Kir tutmayan ve mikrop barındırmayan modeller üzerinde tercihlerinizi kullanmalısınız. Özellikle çocuk ve bebek odası için halı seçerken ürün özelliği olarak polyamid malzeme oranı daha fazla olan halı modellerini tercih edebilirsiniz. Genel olarak duvardan duvara büyük halılar tercih edilmelidir.

ÇİZGİ FİLM KARAKTERLİ PERDELER KULLANILABİLİR

Çocuk odalarında tül seçimi de önemli konulardan biridir. Store ya da klasik tüller aydınlık, ferah bir ortam oluşturur. Bu noktada önemli olan durum renk seçimidir. Eğer dekorasyonda abartıya kaçtıysanız, tülü olabildiğince sade tutmanızda fayda var. Renk olarak da dekorasyondaki renklerin içinden seçtiğiniz bir rengin daha açık veya daha koyu bir tonunu tercih edebilirsiniz. Ayrıca daha eğlenceli olması açısından çizgi film karakterli perdeler de kullanabilirsiniz.

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