Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Sektör temsilcileri yalnızca konut yatırımı değil, aynı zamanda AVM, ofis ve arsa gibi diğer yatırımlara da Rus ve Ukraynalıların ilgi gösterdiğini belirtiyor. Öte yandan Ukrayna’dan göç edip hayat kurmak isteyenler için de Türkiye bir seçenek. Yabancılara yapılan gayrimenkul satışları hakkında bilgi veren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Hakan Akdoğan, Avrupa ve ABD’nin Rusya’ya uygulayacağı yaptırımlardan dolayı Rus yatırımcıların farklı limanlara yöneleceğini belirtti.

ANTALYA İLK ADRES

Hakan Akdoğan “Bu yaptırımlar sebebiyle Rusya’daki büyük ve küçük çaplı yatırımcılar farklı ülkelere yönelmek isteyecekler. Bu noktada Türkiye onlar için en güzel seçeneklerin başında geliyor. Hem turizm hem de ticari anlamda zaten Ruslar, Türkiye’ye yabancı değil. Böyle bir durumda da yatırımlarını buraya yönlendirmeleri çok normal” diye konuştu. Rusların gayrimenkul tercihleri hakkında da bilgi veren Akdoğan “Rusların Antalya, İstanbul ve İzmir’den gayrimenkul alması bekleniyor. Ayrıca Ruslar, yüksek getiri sağlayan nitelikli konutlar alıyor. Özellikle sahil bölgelerinde yazlık tercih ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye yatırım harekatı! Rusya'dan çekilenler geliyor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Odası arasında mutabakat zaptı imzalandı. Ankara’ya gelen ABD’li iş adamları; sağlık, enerji ve bilişim alanında yatırım için mutabakata vardı.