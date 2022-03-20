Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Bu hafta sizler için geçmişi Anadolu kültürüne dayanan, şimdiler de ise lüks hayatın simgesi hâline gelen ‘taş ev’ konseptlerini inceledik. Günümüzde betonarme yapılardan uzaklaşmak isteyenlerin hayallerini süsleyen taş evler, ağırlıklı olarak iki şekilde inşa ediliyor. Kesme taşlar ve kırma (doğal) taşlar kullanılarak yapılan bu evler, uzun ömürlü ve sağlıklı olmalarıyla dikkat çekiyor.

ORİJİNALLİĞİ BOZMAYIN

Öncelikle aslına uygun ve geleneksel tekniklerle uyumlu bir taş ev, mümkün olduğunca az endüstriyel malzeme kullanılarak yapılır ve tabiatla uyumlu bir yapı türüdür. Hiç beton kullanmadan bir taş ev yapmak mümkündür. Öte yandan çelik konstrüksiyon veya gaz beton kullanarak, üzerine taş örerek bir yapı oluşturmak da mümkündür. Ancak bu, orijinallikten uzak bir yaklaşım olacaktır.

HARÇ KULLANIN

Yapıda kullanılacak olan taş seçimi çok önemlidir. Yalnızca taşın görüntüsü değil, iklim şartlarına uygun olması da gerekmektedir. Her ne kadar Anadolu’da harç kullanılmadan basit metotlarla taş eve benzer yapılar inşa edilmiş olsa da taş evlerin yapımı için mutlaka harç kullanmak sağlıklı olacaktır, burada tercih sizin...

ŞÖMİNE YA DA SOBA

Taş evde kesinlikle şömine olmazsa olmazlardandır. Gerek ısınma gerekse dekoratif maksatlı kullanılabilir. Ayrıca her türlü ısıtma sistemleri düşünülebilir. Güneş panelleri bu tür yapılarda tercih edilebilir. Öte yandan eski bir soba da taş evin içinde iyi duracaktır.

PVC YERİNE AHŞAP

Dünyada ve ülkemizde PVC doğramalar neredeyse bütün evlere girmiştir. İşçiliğinin kolay ve fiyatlarının uygun olması insanlara cazip gelmektedir. Ancak taş evlerde en sağlıklısı ahşap doğramalardır. Ahşap doğramalar, PVC doğramalara göre en az üç dört kat uzun ömürlüdür ve evinize daha çok yakışacaktır.

KIŞIN SICAK YAZIN SERİN

Taşın doğal yapısından dolayı zaten bir yalıtım malzemesidir. Kısacası yazın serin, kışın ise sıcak bir iklim sağlar. Ayrıca filtreleme özelliğinden dolayı da kirli havayı süzgeçlemektedir. Bu sebeple taştan yapılan bir yapıda ayrıca bir yalıtıma ihtiyaç yoktur.

BAKIMI AKSATMAYIN

Taş evler ileriki yıllarda deformasyona uğradığı için taş aralarında kullanılan derzlerde ufalıp dökülmeler meydana gelebilir. Bunu önlemek için ise tarihî eserlerin korunmasında kullanılan malzemeler tercih edilebilir. Bu malzeme taşın eskimesini, lekelenmesini önler. İçeriye su sızdırmaz ve çok maliyetli değildir.

KLASİK MOBİLYA TERCİH EDİLMELİ

Taş evlerin dışı kadar iç kısmı da iyi dekore edilmelidir. Bu sayede iyi bir birliktelik oluşacaktır. Oturma odalarında bulunan koltuk ve diğer eşyalarda, yine tabiatla uyumlu olacak beyaz ile yeşil renkleri tercih edilmelidir. Bunun dışında klasik mobilyadan vazgeçemeyenlerdenseniz; evinizin doğal yapısı ile uyumlu klasik tarz koltuk seçimi yapılmalıdır.

KOLON VE KİRİŞLERE DİKKAT

Taş ev projeleri diğer ev projelerinden tamamen ayrı düşünülerek tasarlanmalıdır. Taş evlerde duvar kalınlıkları 40-50 cm kalınlığında olduğu için kolon kiriş sistemlerinin de ona göre çizilmesi gerekir. Ayrıca taş-ahşap-mermer ve tuğla kombinasyonlarının iyi harmanlanması gerekmektedir.

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