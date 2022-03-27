Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Sıcak yaz akşamlarında balkonda sevdiklerinizle birlikte oturmanın ve sohbet etmenin, kitap okumanın, müzik dinlemenin verdiği keyif bambaşkadır. Bahar mevsimini karşıladığmız şu günlerde balkonlarınızı nasıl daha güzel hâle getirebileceğinizi sizler için araştırdık. İlk iş olarak bu alanları eşya deposu olmaktan kurtarmalıyız. Ardından temizlik ve bakım işlerine geçebilirsiniz. Rutin bir balkon oluşturmak yerine size keyif veren bir yaşam alanı dizayn etmek çok kolay...

YERİNİZ VAR İSE SALINCAK ŞIK DURUR

Ayrıca hamaklar hem orta büyüklükte hem geniş balkonlar için tercih edilebilir eşyalardan. İstediğinizde kolayca sökülebilen hamaklarla balkonlarınızda hızlıca uzanıp dinlenme alanları oluşturabilirsiniz. Eğer balkonunuz yeterince genişse salıncak da çok keyifli bir ortam sağlayabilir.

DUVARLARA RAF MONTE EDİN

Eğer küçük bir balkonu göz alıcı bir alana dönüştürmek ve evin en sevilen köşesi hâline getirmek istiyorsanız, düşey yüzeyleri çok iyi değerlendirmelisiniz. Duvarlara raflar monte ederek ya da merdiven duruşunda bir ünite asarak bu noktaları dekoratif objeler ve bitkilerle süsleyebilirsiniz.

PUFLARA PRATİK ÇÖZÜM

Balkonlarda rahat oturma alanları oluşturmak için alternatif bir yol da puflar. Farklı şekil ve boyutlarda, çeşitli renklerde pufları kullanarak balkon dizaynınıza katkı sağlayabilirsiniz. Hem oturulabilir hem üzerinde uzanılabilir ürünler olan puflar ile balkonlarınız sempatik ve keyifli hâle dönüşebilir. Ayrıca minderler de ayrı bir seçenek olabilir.

KATLANABİLİR MASA OLABİLİR

Balkon korkuluklarının önüne minik bir masa oluşturarak çalışma ve keyif alanı hazırlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey, katlanan bir masa rafı kullanmak. Böylece alandan tasarruf edebilirsiniz. Ayrıca tavana dilediğiniz zaman çıkarabileceğiniz bir balkon salıncağı asarak açık alanın keyfini artırabilirsiniz.

ÇİÇEK SEÇİMİNE DİKKAT

Balkonunuzun atmosferini bol bitki ile kurgulayabilirsiniz. Duvar panelleri üzerine sıralanan renkli saksılar, dış mekân dekorasyonunun yeni trendlerinden. Tavandan asılan sarkıcı bitkiler ve sineklere geçit vermeyen fesleğen de balkon için çok uygun.

ÇİÇEK ALTERNATİFLERİ

> Lisimahya: Yaz boyunca açan sarı çiçekleriyle balkonlarınızı hareketlendirir.

> Mine: Güneşi severler. Minik buket şeklindeki çiçekleriyle saksılarınıza enerji katın.

> Sakız sardunya: Balkonunuzun güneş alan saksılıklarına dikebilirsiniz. Yarı gölgeye de dayanıklıdırlar.

> Küpe çiçeği: Narin çiçekleriyle asılabilir saksılarda hoş görünür, yaz boyunca çiçekli kalırlar.

L KOLTUK EN İDEALİ

Balkonunuza yerleştireceğiniz oturma grubu balkonun genişliğine ve fiziki özelliklerine göre değişir. İçerisine kocaman bir hasır bahçe grubu ve oturma seti koyabileceğiniz gibi iki sandalye bir masanın zor sığacağı bir balkon da olabilir. Balkon köşe takımı dar alanlarda hayat kurtarır. L formu ile çok fazla yer kaplamayan fakat size geniş bir oturma alanı sunan bir kurgu elde edebilirsiniz.

Banyoda şık tasarım: Spor, modern veya klasik, seçim sizin Son trend banyo dekorasyon fikirleri arasında, duvar kâğıtları, modern küvetler, şık aplikler ve teknolojik bataryalar ön plana çıkıyor. Üç alternatif fikir üzerinden banyolarınızı şık ve konforlu hâle getirebilirsiniz.