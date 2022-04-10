Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Yapılan araştırmalara göre Seferihisar’da konut fiyatları yüzde 154, Datça’da yüzde 143, Bodrum’da yüzde 134, Çeşme’de ise yüzde 133 yükseldi. Çeşme’de yıllık ortalama konut metrekare fiyatı 21 bin 766 TL’yi buldu. Fiyat artışında Çeşme’yi 13 bin 333 TL ile Urla, 12 bin 857 TL ile Güzelbahçe, 11 bin 333 TL ile Narlıdere takip etti. Son bir yılda ortalama konut metrekare fiyatı Bodrum’da 19 bin 500 TL, Datça’da ise 14 bin 500 TL’ye yükseldi. Sektör temsilcileri İstanbul’un keşmekeşinden bunalan, hayat tarzını baskı altında gören birçok insan kafasının daha rahat olacağını düşündüğü yerlere göç ettiğini belirterek ilk adresin de Ege Bölgesi olduğunu ifade etti.

Maliyet baskısı konut üretimini zorlaştırıyor Son dönemde inşaat malzemesi fiyatları döviz cinsinden yüzde 50 arttı. Sektörde üretim yapmak zorlaşmaya başladı.