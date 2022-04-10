Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Son yıllarda çok büyük paralar harcamadan tabiat ile iç içe yaşamak isteyenlerin ilk tercihi ‘Tiny House’ evler oluyor. Türkçe’ye ‘mikro-ev’, ‘tekerlekli ev’, ‘küçük ev’ gibi birçok farklı şekilde çevrilen Tiny House’un kökeni 1970’li yıllara dayanıyor. Bu konsept, 2008 yılındaki ekonomik krizle birlikte popülerleşmeye başlıyor. Kriz sebebiyle borçların ödenememesi, ev sahibi olmanın zorlaşması ve özgürleşme düşüncesi Tiny House akımının doğmasına yol açıyor.

İMARA GEREK YOK

Bu konsept bir tür ev türünden ziyade, bir hayat biçimi olarak kabul ediliyor. Tiny House’un boyutları 10 metrekare ile 50 metrekare arasında değişebiliyor. Ayrıca güneş paneli sistemi, lityum pil enerji depolama, kompost tuvalet, oluşan gri suyun sulama için yeniden kullanılması gibi özellikleri sayesinde sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. Bu konsept, imarsız arazide uygulanabildiği için arsa maliyetini önemli ölçüde azaltıyor. Taşınabilir olması ve Karayolları Yönetmeliği’ne uygun üretilmesi sebebiyle imarsız arazilerde de kullanılabiliyor.

BİLL GATES’İN DE VAR

İlk olarak ABD’de başlayan bu akım, zaman içerisinde dünyaya yayılıyor. Bill Gates ve Elon Musk’ın da tercih ettiği bu konsept, ülkemizde fazlasıyla rağbet görüyor. Bu hafta sizler için Tiny House evlerde yaşamanın ve maliyetinin detaylarını anlatacağız. Tiny House, tabiatın içerisinde ev rahatlığını bulmak isteyenlere muhteşem bir imkân sağlıyor. Üstelik tekerlekli olması sebebiyle evinizi seyahat etmek istediğiniz diğer yerlere de taşıyabilme seçeneğiniz var.

NASIL ISINIYOR?

Bu ev konseptinde ısınma çoğunlukla güneş enerjisi ile sağlanmaktadır. Şayet eviniz sabit ise elektrik çekebilmeniz mümkün, şayet mobil iseniz taşınabilir ısıtıcılar veya klimalar işinizi görecektir. Tiny House evinize ayrıca su deposu de ekletmeniz mümkün.

LED KULLANILABİLİR

Evin içinde çok kalabalık mobilyalar kullanmamanızı tavsiye ederiz. Hayat biçimi gereği doğal hayatı temeline alan Tiny House’larda sade ve minimalist bir dekorasyon şık duracaktır. LED ışıklandırmalar veya Japon fenerleri ile dekorasyonu tamamlayabilirsiniz.

ISLAK ZEMİNE DİKKAT

Tiny House evinizin stili veya boyutu ne olursa olsun mutlaka suya ve neme maruz kalan alanları olacaktır. Mutfak, banyo ya da mütevazı bir lavabo olsun, su kaçınılmazdır. Bu alanlarda marin özellikli huş kontrpaklar kullanmak gerekiyor.

250 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Tiny House fiyatlarını belirleyen iki farklı seçenek bulunuyor. Şayet römorklu, yani plakalı bir ev seçerseniz bunun fiyatı 300 bin liradan başlıyor. Eğer sabit (plakasız) bir Tiny House isterseniz, bunun da fiyatı 250 bin liradan başlıyor. Tabii yapacağınız dekorasyona göre fiyatı değişebilir. Öte yandan 800 bin liradan başlayan çok büyük ve lüks Tiny House’lar da bulunuyor.

TÜRKİYE, ÜRETİM ÜSSÜ OLDU

Türkiye Tiny House ev konsepti üretimi konusunda önemli bir noktaya geldi. ABD’nin ardından Avrupa’da yayılmaya başlayan bu akım, ülkemize beş sene önce geldi. Birçok prefabrik konut üreticisi, Tiny House işine girdi. Türk üreticilerin yaptığı evler Avrupa’dan büyük ilgi gördü. Küresel çapta 4 milyar dolarlık bir pazara ulaşan Tiny House konseptinde Türkiye ciddi bir üretim üssü hâline geldi.

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