Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Bilim kurgu filmlerinde görmeye alışık olduğumuz akıllı ev sistemleri, artık günümüzde herkes için son derece ulaşılabilir hâle geldiler. Ancak sıradan bir evi teknolojik cihazlarda donatmak ve akıllı hâle getirmek biraz bütçe ve temel düzeyde teknik bilgi gerektiriyor. Bu haftaki sayfamızda ‘Akıllı ev nedir?’ ‘Akıllı ev sistemleri nasıl uygulanır? ‘Ve nasıl çalışır?’ sorularının cevaplarını sizler için derledik.

ENTEGRE SİSTEM ÇALIŞIYOR

Akıllı ev, evin kullanım alanlarına yerleştirilen akıllı sensörler, güvenlik kameraları, hoparlörler, ampuller, prizler ve diğer teknolojik cihazların birbirleriyle uyumlu şekilde kullanıldığı sistemlerin kurulduğu evlerdir. Akıllı ev sistemleri; genellikle akıllı cihazları merkezine alan, sesli asistanların da kullanılabildiği merkezî yönetim imkânı sunar. Ayrıca güvenlik ve tasarruf açısından büyük avantajlar sağlar.

TÜRKİYE'DE AKILLI EV SAYISI ARTIYOR

Yapılan araştırmalara göre akıllı evlerin global pazar büyüklüğü 110 milyar dolara ulaştı. Kuzey Amerika’daki hanelerin yüzde 58’i ve Avrupa’daki hanelerin ise yüzde 20’si akıllı ev konseptinde yer alıyor. Türkiye’de ise akıllı evlerin mevcut penetrasyon oranı yüzde 5,4 seviyesinde; bu oranın bu yıl sonu yüzde 7,4’ü bulması bekleniyor.

NE GİBİ AVANTAJLARI VAR?

> Akıllı ev sistemleri sayesinde günlük yaşantınız daha da düzene girecek, bu sayede kendinize daha çok vakit ayırabileceksiniz

> Enerji tasarrufuyla hem yarına daha güzel bir gelecek bırakıp hem de giderlerinizi kısmış olacaksınız.

> Hırsızlık, yangın, su baskını ve benzeri durumlarda daha erken müdahale ve tedbir sistemleriyle kendinizi daha da güvende hissedeceksiniz.

> Evde daha az yorulup daha konforlu yaşayabileceksiniz.

> Evinizde daha eğlenceli bir hayat olacak ve evde vakit geçirmekten daha çok keyif alacaksınız.

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN ÖNEMLİ

Akıllı evin olmazsa olmazlarından birisi güvenlik kameralarıdır. Güvenlik sistemlerinin vazgeçilmezi olan bu kameralar kapı zillerine kadar evin bütün alanlarına yerleştirilebilirler. Uzakta olduğunuz zamanlarda çocuğunuzu ya da evcil hayvanınızı izleyebilir ve onlarla etkileşim içerisinde olabilirsiniz. Ayrıca yaşayabileceğiniz güvenlikle ilgili sıkıntıları da size bildirmesi açısından akıllı evin olmazsa olmazları bu kameralardır.

ARTAN FATURALARI DÜŞÜREBİLİRSİNİZ

Kış aylarında evinizde yalnızca belirli bölgeleri kullanıyor veya artan faturalar başınızı ağrıtıyorsa akıllı evlerdeki akıllı termostat fikri size oldukça uygun olabilir. Bu akıllı termostatlar, evde olduğunuz ve olmadığınız zamanları tespit eder ve böylece uygun havalandırma veya ısıtma sistemini evde uygular. Böylece bu durumun faturalarınıza yansıması da olumlu olarak gerçekleşir.

DAHA TASARRUFLU AYDINLATMA

Akıllı cihazınızın üzerinden evinizde aydınlatmak istediğiniz bölgeyi seçebilir ve bunu uzaktan yönetebilirsiniz. Aynı zamanda evde yokken karşılaşabileceğiniz durumlarda, ışıkla ilgili ayarları yönetebilirsiniz. Böylece elektrik faturalarından bir miktar tasarruf sağlayabilirsiniz.

SİZ UYANMADAN KAHVENİZ HAZIR

Akıllı mutfak, akıllı ev aletlerinin zamandan tasarruf ettirecek şekilde tasarlandığı bir bölümdür. Akıllı kahve makineleri sayesinde kahvenizin önceden hazırlanmasını isteyebilir, akıllı buzdolabınız sayesinde gıdalarınızın son tüketim tarihlerini kontrol edebilirsiniz. Ayrıca mutfaktaki elektrikli ev aletleriyle ilgili bir sıkıntı yaşandığında sistem otomatik olarak buna müdahale edecektir.

DEDEKTÖRLER İLE DAHA GÜVENDESİNİZ

Duman ve karbonmonoksit salınımı bazı anlarda tehlike arz edebilecek seviyelere gelebilir. Evde yaşlı insanların veya hiç kimsenin bulunmadığı bir anda yaşanabilecek yangın vb. olayları engellemesi açısından duman dedektörleri görevini son derece iyi yapar. Aynı zamanda musluklara takılan sensörler sayesinde açık kalan bir musluğu otomatik olarak kapatabilir.

ÇİÇEKLERİNİZ SİZ YOKKEN DE SULANABİLİR

Akıllı evlerin bünyesinde barındırdığı akıllı sulama sistemleri sayesinde hem sudan tasarruf edebilir hem de evde yokken bitkilerinizin bakımını üstlenecek bir teknolojiye sahip olabilirsiniz.

UZAKTAN IŞIK VE PERDE KONTROLÜ

Odalara yerleştirilecek akıllı hoparlörlerle evinizde ses sistemini kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bu özelliği aydınlatma ve perde-açıp kapama için de kullanabilirsiniz. Tabii bunun için ayrıca bir mekanizma almanız gerekiyor. Hatta bu akıllı hoparlörler sayesinde gelen aramaları bile cevaplayabilirsiniz.

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