Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Toprakla iç içe olmak isteyenlerin tercih ettiği hobi bahçeleri son dönemde oldukça popüler hâle geldi. Günün stresinden uzaklaşmak ve organik beslenmek isteyenler; evlerinde veya balkonlarında meyve-sebze yetiştirmeye başladı. Bu hafta sizler için ‘Hobi bahçesi nasıl kurulur’ sorusunun cevabını araştırdık. Hobi bahçeleri, tamamen hobi amacıyla oluşturulan mini organik bahçeler olarak da tanımlanabilir. Ekonomik olması sayesinde bütün kesimlere hitap edebilen hobi bahçesi ile mutfak ihtiyaçlarınızı karşılayabilir tamamen organik beslenebilirsiniz. Hayalinizdeki bahçeyi dizayn ederek misafirlerinizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyabilir ve aynı zamanda çocuklarınızın da oynarken keyif alacağı muhteşem bir atmosfer oluşturabilirsiniz.

BAHÇEME NASIL BAŞLAYABİLİRİM?

> Seçiminizi yapın: Sebze ve meyveler her gün 6 - 8 saat arası güneşe ihtiyaç duyar. Güneş gören bir bahçede her türlü ürün yetişirken, gölgeli bir bahçede brokoli, karnabahar, lahana, roka ve kereviz gibi sebzeleri tercih edebilirsiniz.

> Zemin temizliğinden başlayın: Hobi bahçenizi oluşturacağınız alanın yaprak ve taşlarla dolu olmaması gerekiyor, işe bunları temizleyerek başlayabilirsiniz.

> Toprağınızı besleyin: Eğer toprağınız zayıf ve kısırsa organik madde ekleyerek güçlendirebilirsiniz.

> Bitkilerinizi seçin: Bitkilerinizi tohum mu yoksa fide olarak mı dikeceğinize karar verin.

> Doğru zamanlarda sulayın: Fidelerinizin kurumasına asla izin vermemeniz gerekiyor. Günlük sulamalarınıza dikkat edin.

EVDE 90 ÇEŞİT ÜRÜN YETİŞTİREBİLİRSİNİZ

Teknolojinin gelişimiyle birlikte evde kendi seranızı kurmanız artık daha kolay. Mesela kendi kendini sulayan OGarden Smart isimli akıllı iç mekân bahçesi, tek defada 90 meyve-sebze yetiştirilebiliyor. Dönen gövdesi 60 ürün, alt taraftaki raf ise 30 ürün alabiliyor. Güneş ışığını ise üzerindeki LED ampuller sağlıyor. Mevsim şartlarından bağımsız olarak; yapraklı yeşillikler, kiraz, domates, biber, çilek ve yenilebilir çiçekler dâhil pek çok şeyi yetiştirmeyi mümkün kılıyor.

BALKONDA DA YAPABİLİRSİNİZ

Açık ve güneş alan balkonlarda süs bitkisi ve sebze yetiştirilebilirken camekânla döşenmiş balkonlarda ise her türlü sebze, meyve ve çiçek rahatlıkla büyüyebilir. Nemli alanlar bahçecilik için uygun değildir. Rüzgâr alan mekânlar içinse süs bitkileri daha uygundur. Mevsime uygun süs bitkileri yanında balkona aromatik tatlarıyla bilinen; biberiye, nane, reyhan, melisa, fesleğen ve kekik gibi bitkiler dikilebilir. Klasik sebzelerden olan domates, fasulye, soğan, sarımsak, biber, ıspanak, pazı, kereviz ve tere de balkon bahçeciliği ortamına uyum sağlar.

HASTALIKLA MÜCADELE İÇİN NELER YAPILABİLİR?

> Kullanılan gübre mutlaka en az bir senelik olmalıdır. Taze gübre hastalık riski taşır.

> Yabani otlar yalnız su ve besine ortak olmakla kalmaz, hastalıklar için ideal bir yuvadır. Ot mücadelesi amansız olmalı ve mevsim boyunca sürmelidir.

> Her türlü bitki artıkları bahçeden uzaklaştırılmalı, destek olarak kullanılan sırık ve çalılar da güzelce ilaçlanmalıdır.

> Sebzeler aynı yere en az üç yıl arayla tekrar ekilerek münavebe ile yapılmalıdır.

> Havasız ve aşırı rutubetli ortam, hastalık riskini artırır. Fide araları yeterince seyrek olmalı, fideler akşam yerine sabah güneş çıkmadan sulanmalıdır.

> Böcek türü zararlılar için kullanılan ilaçlar sağlığımıza çok daha zararlıdır. Ayrıca döllemeye katkısı olan faydalı böcekleri de öldürür. Bahçenizde tabii ilaçlar kullanmanız çok daha sağlıklıdır.

PALETTEN SERA

Özel bahçeler veya ortak kullanım alanına sahip bir bahçeniz varsa bu alanlarda kolaylıkla sera oluşturabilirsiniz. Kolaylıkla erişim sağlayabileceğiniz palet çeşitleriyle sera projenizi hayata geçirebilirsiniz. Sera yapımı için öncelikle seranızın yerini belirleyip bir kürek yardımıyla alanı 20 cm kadar kazmanız gerekir. Elinizdeki paletlerin ölçülerine ve sayısına göre belirlediğiniz bu alan seranın temellerini oluşturacaktır. Kazmış olduğunuz noktaya paletleri yerleştirip aralarını yeterli miktarda bitki toprağıyla doldurun. Palet boşluklarını verimli toprakla tamamen doldurduktan sonra çiçek ve bitki tohumları veya fideler bu alanlara yerleştirin. Tohumun cinsine göre yeteri kadar su da verildikten sonra hazır olan palet sera ile siz de bahçenizi renklendirebilirsiniz.

HANGİ TOHUM NASIL EKİLİR?

Sebzeler cinsine göre tohum veya fide olarak ekilir. Mısır, fasulye, bezelye, bakla, bamya, maydanoz, roka, tere, dereotu, kuzukulağı ve semizotu gibi yenecek otların çoğu ve havuç, turp gibi kökleri yenen sebzeler direkt tohum hâlinde ekilir. Bu sebzeler fidelemeye gelemezler. Patates ve yer elması yumruları, soğan ve sarımsak tohum veya arpacıkları direkt toprağa ekilerek yetişir. Karpuz, kavun, hıyar ve kabak türleri de tohum hâlinde ekilir. Ancak bu sebzelerin önce küçük saksılarda veya fideleme kaplarında yetiştirildikten sonra bahçedeki yerine dikilmesi çok daha iyi netice verir.

Pazardaki pahalılıktan isyan eden vatandaş çareyi tohumcularda buldu Pazarda marul, salatalık, domates fiyatları 20 lirayı görürken maydanoz, dereotu, roka gibi yeşilliklerin fiyatı ise 10 lirayı buldu. Vatandaş çareyi kendi balkonunda kendi sebzesini yetiştirmekte buldu. Fide ve tohum ekim zamanı olan Nisan’da satışlar patladı. Vatandaş çiçekçi ve tohumculardan sebze fidelerin tanesini 5 liradan aldı.