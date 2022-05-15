Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

1.500’e yakın işçinin çalıştığı şantiyede 1. etabın kaba inşaatı yükselmeye başladı. Yatay mimarinin ön planda olduğu proje, 5 katlı 137 bloktan oluşuyor. Bu projede ana hedefin ilk iki etapta yakalanan kalite ve başarıyı en üst noktaya taşımak olduğunu dile getiren Tema İstanbul Genel Müdürü Aydın Ayçenk, Tema İstanbul 2’de konut alıcılarına benzeri görülmemiş bir deneyim yaşatmayı hedeflediklerini ifade etti.

GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

Tema İstanbul 2 projesini daha fazlasını talep eden konut alıcıları için planlandıklarını belirten Ayçenk “Türk inşaat sektörünün önde gelen firmalarının güç birliğinden oluşan ve ortak girişimin eseri olan Tema İstanbul’un ikincisine de aynı heyecan, aynı şevkle devam ediyoruz. Projemiz; az katlı yapısı, estetik mimarisi, geniş balkonlu daireleri ve yemyeşil bahçeleri ile alıcılardan büyük ilgi görüyor. Satış ofisimizde yer alan 64 metrekarenin üzerindeki devasa proje maketimizle; ziyarete gelen müşteriler anı yaşayarak gönül rahatlığı içinde daire seçimlerini yapıyorlar” dedi.

Tema İstanbul en çevreci ve enerji tasarruflu proje seçildi Konutlarda çevre ve enerji verimliliğine dikkat çekmek amacıyla İstanbul’da TuREEFF (Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman Programı) tarafından düzenlenen ödül töreninde Tema İstanbul, birçok proje arasından bir adım öne çıkarak çevreci kimliği ve konutlarda sağladığı enerji tasarrufu özelliği ile vitrine çıktı.