Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Bahçe, balkon, teras gibi açık hava alanlarında geçirilen süre giderek artarken evin bir odasına dönüşen bu alanlarda şıklık hiç olmadığı kadar önem kazanıyor. Doğanın enerjisinden daha fazla yararlanmak, kışın rehavetini üzerinden atmak ve yazı dışarıda yaşamak isteyenler, kendilerini açık havanın keyfine bırakırken dış mekân dekorasyonu da en çok merak edilen konuların başında geliyor. Hayat alanlarından bağımsız bir yer gibi düşünülen ve işlevsel mobilyalarla dekore edilen bahçe ve balkonlar artık evlerimizin bir odası gibi genel estetik anlayışını devam ettirdiğimiz alanlara dönüşüyor. Daha maksimalist bir tasarım anlayışının hâkim olduğu bu yıl da bahçe mobilyaları büyüyor ve genişliyor.

HASIRLAR ÖN PLANDA

Sade ve şık tasarımların hâkim olduğu 2022 yılında, renk kartelasının koyu tonları yine ağırlıkta iken açık renkli kombinasyonlar ise dış mekânlarda huzur verici ve sakinleştirici bir etki oluşturmak isteyenlerin tercihi olacak. Renklerdeki doğallık, materyallerin doku ve görünümünde de belirleyici olacak; ham ahşaplar ile dokuma görünümlü tasarımlar ve hasır görünümlü aksesuarlar da öne çıkacak. Özellikle de uzun zamandır dekorasyonun bir parçası olan ahşap mobilyaları hem ana tasarımlarda hem de yardımcı aksesuarlarda daha çok göreceğiz.

ROPE ÖRGÜ REVAÇTA

Bahçe dekorasyonunda hem şık hem de sağlam olmasıyla son yıllara damga vuran rope örgü tasarımlar, açık hava tutkunlarının beklentilerini maksimum oranda karşılıyor. Ergonomik ve rahatlığı öne çıkaran, uzun saatler zaman geçirebilecek kadar konforlu ve işlevsel olmasıyla dikkat çeken bu modeller, konforlu bir açık hava deneyimi sunarken, estetik açıdan da iddialı olduğunu kanıtlıyor.

MASALAR DA BÜYÜYOR

Bahçe dekorasyonunda hem şık hem de sağlam olmasıyla son yıllara damga vuran rope örgü tasarımlar, açık hava tutkunlarının beklentilerini maksimum oranda karşılıyor. Ergonomik ve rahatlığı öne çıkaran, uzun saatler zaman geçirebilecek kadar konforlu ve işlevsel olmasıyla dikkat çeken bu modeller, konforlu bir açık hava deneyimi sunarken, estetik açıdan da iddialı olduğunu kanıtlıyor.

ŞIK FENERLERLE TAMAMLAYIN

Dış mekânların ışıklandırılması özellikle de bahar döneminde çok önemli bir adım. Baharla birlikte daha fazla vakit geçirilen bahçe, balkon ve terasların doğru ışıkla aydınlatılması dekorasyonun çok daha net bir şekilde fark edilmesini sağlıyor. Bu alanda lambader, masa üstü, duvar veya sarkıt aydınlatma alternatifleri, LED’ler ve fenerler, bahçenizde şık bir aydınlatma sağlamanıza yardımcı olacaktır.

AHŞAP İLE ŞIKLIĞI TAMAMLAYIN

Özellikle doğadan izler taşıyan ahşap ürünler, görüntüsüyle güçlü bir duruş sergiliyor. Bu noktada konumlandırılacak ahşap bir sallanan koltuk, hamak ve şık bir bahçe berjeri ile keyifli anları taçlandırmak mümkün. Uzanma koltuğundan salıncağa, şezlongdan daybede, şömineden barbüke ve farklı aksesuarlara kadar birçok alternatif üzerinde durabilirsiniz.

Doğru ofis dekorasyonu verimi artırıyor Günlük yaşantımızın büyük bölümünü geçirdiğimiz ofisler iyi dekore edildiğinde hem sağlık hem de verim açısından büyük avantajlar sağlıyor. İster plaza katı, isterseniz home ofiste çalışın doğru hamlelerle huzurlu bir ortam oluşturmak sizin elinizde…