Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Dünyada hem iş seyahatleri hem de tatil için kullanılan ‘ev ve oda kiralama yöntemi’ Türkiye’de hızla yaygınlaşıyor. Otellere yüksek fiyat ödemek istemeyen tatilciler gecelik veya haftalık ev ve oda kiralamayı tercih ediyor. Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de bu kapsamda hizmet veren 70 bin ev bulunuyor. İstanbul’da ise bu rakam 25 bini geçti. Fiyatlar ise evin lokasyonuna göre; 30 avro ile 70 avro arasında değişiyor. Oda fiyatları ise 15 avrodan başlayıp ile 30 avroya kadar yükseliyor. Bu rakamlar aylık kiralamalarda yüzde 20’ye kadar düşüş gösterebiliyor. Ev ve oda kiralama işlemi ağırlıklı olarak online platformlar üzerinden gerçekleşiyor. Ancak ev sahipleri internet siteleri üzerinden ilana da çıkabiliyor.

RUSLARIN ADRESİ ANTALYA

Turizm sektörü temsilcileri iki tarafında kazançlı çıktığı bu sistemin dünyada büyük talep gördüğünü belirterek “İstanbul’da kayıtlı ev sayısından da anlaşılacağı üzeri kısa süreli ev/oda kiralama platformlarının gezginler tarafından da aktif olarak tercih edildiğinin göstergesi. İstanbul’un ardından bu yönteme en fazla başvurulan adres Antalya… Özellikle Rus tatilciler yüksek fiyat ödememek adına bölgeden haftalık veya aylık kiralamalar yapıyor. Turizmin âdeta formatı değişti diyebiliriz. Aslında bu kiralamaların bir nedeni de otellerde yer bulunamaması. Erken rezervasyon yapmadıysanız yaz döneminde İstanbul veya Antalya’da yer bulmanız zorlaşıyor. Bulsanız dahi fiyatlar çok yüksek kaçıyor” dedi.

ŞEHRİN KÜLTÜRÜNÜ YAŞAMAK İSTİYORLAR

Oda ve ev kiralamayı tercih eden tatilcilerin başlıca nedenleri ve etkileri incelendiğinde dikkat çeken maddeler şöyle sıralanıyor;

> Seyahatseverlerin büyük bir çoğunluğu belirli bir semti keşfetmek, şehri deneyimlemek istiyor ve rahat hareket etmek istiyor.

> Mülkler, otel tesislerine göre çok daha ekonomik oluyor, otel odasının dört duvarına bakmak değil yerli gibi yaşamak ve ev hayatını hissetmek istiyor.

> Ev ve oda kiralamalarda şehrin kültürünü ve dinamiklerini daha iyi yaşayacaklarını düşünüyorlar.

> Misafir tatil harcamalarının en az yarısını konakladığı semtte yaptığı için kapalı sistem otellerden daha farklı bir ekonomik dinamik oluşturuyor.

TEKNOLOJİ GELİŞTİ, ALTERNATİFLER ÇOĞALDI

İstanbul’da daha çok tercih edilen daire-oda tipinin 1+1 iken tatil bölgelerinde genellik büyük ve çok odalı dairelerin tercih edildiğini belirten sektör temsilcileri “Turizm açısından tercih edilen bu ülkelerde 80’li, 90’lı yıllarda daha çok otel konaklama tesisleri tercih edilmekteydi. 2000’li yıllarda online rezervasyon siteleri aracılığı ile otel tesislerini keşfetmek daha da kolaylaştı. Taleplerin artması ile konaklama ücretleri de artış göstermeye başladı. Alternatiflerin çoğalması, dijitalleşmenin gelişmesi ile zamanla kısa dönemli oda veya ev kiralama platformları kurulmaya başladı. Kısa dönemli oda-ev kiralama platformları sayesinde gerekli şartları sağlayan herkes kendi evini veya odasını-odalarını kiralayarak ek gelir imkânı bulmaya başladı. Birebir otel tesisindeki imkânların sağlanamıyor olması nedeni ile bu platformlarda konaklama ücretleri daha da cazip hâle gelerek tatilcilerin-gezginlerin ilgi odağı oldu” ifadelerini kullandı.

AİLELER VİLLA KİRALIYOR

Turizm sektöründe alternatif konaklama yöntemleri artıyor. ‘Her şey dâhil’ otel konseptine gitmek istemeyen veya ailesi ile sakin bir tatil geçirmek isteyenlerin adresi kiralık villalar oluyor. Özellikle Antalya, Bodrum, İzmir gibi bölgelerde villa kiralama talebi hızla artıyor. 4 kişilik bir ailenin 1 hafta tatil yapacağı kiralık villaların fiyatları haftalık ortalama 15 bin TL’den başlıyor.

HER KESEYE UYGUN FİYAT VAR

Geniş, manzaralı havuzlu ve ailelere özel olan bu villalar sakin ve huzurlu bir tatil için tüm imkânları sağlıyor. Denize yakın olmayan ve sosyal imkânları daha kısıtlı olan villalarda ise aylık fiyatlar 10 bin liraya kadar düşüyor. Ancak lüksün arttığı villa tiplerinde aylık kiralama bedeli 350 bin liraya kadar çıkıyor. Temizlik ve güvenlik hizmetinin verildiği bu konsepti tercih edenler kendilerini evdeymiş gibi hissediyor. Kiralama fiyatı dışında yalnızca yeme-içme masraflarını karşılamaları gerekiyor.

Ucuz tatilin adresi otel yerine villa 4 kişilik bir ailenin her şey dâhil bir otelde 1 hafta konaklaması 20 bin lirayı buluyor. Oysa ev ya da villa kiralamak, pansiyonda kalmak veya gençler için kamp yapmak çok daha ucuza geliyor.