Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Türkiye’de İş Dünyası dergisi ile Gayrimenkul ve İnşaat Platformu tarafından düzenlenen ‘İnşaat Zirvesi’ önceki gün Fatih Belediyesinin Çatladıkapı Sosyal Tesislerinde gerçekleşti. Toplantıya Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Türkiye’de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak ve inşaat sektörünün önemli isimleri katıldı. Yapılan zirvede gayrimenkul sektörünün mevcut durumu ve geleceği ile ilgili istişarelerde bulunuldu. Ayrıca Beta Cons Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Oğuz Kılıç, Beyaz İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Yener Beyaz ve İsra Holding Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Vural’a plaketleri takdim edildi.

TÜRKİYE ÖRNEK BİR ÜLKE

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, gayrimenkul sektörünün Türkiye ekonomisi için kritik önem taşıdığını belirterek “İnşaat, Türkiye’de öncü kabul edilen bir sektör. Türk ekonomisinin lokomotifi olmaya devam ediyor. Yurt dışında da birçok toplantıya katıldım. İnsan yerleştirme konusu dünyadaki en zor işlerden bir tanesidir. Türk müteahhitleri de bu alanda müthiş işlere imza atıyor. Örneğin yap-işlet-devret modelini en iyi uygulayan ülkelerden biriyiz. Türkiye’de İş Dünyası ekibine böylesi önemli bir konuda bizleri burada buluşturduğu için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KONUT ARZI ARTIRILMALI

İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Murat Kalsın ise toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: Gayrimenkul ve inşaat sektörü birçok yan ve alt sektörü de harekete geçirme kabiliyetine sahip olup, ekonomimizin itici güçlerindendir. Konut ve konut dışı sektörlere göz attığımızda, Türkiye’de her yıl, adet bazında ciddi bir alım-satım hareketinin oluştuğunu söyleyebiliriz. Öte yandan özellikle son 5-6 aydır konut satış fiyatlarının ve kiraların arttığına şahit oluyoruz. Enflasyonun tüm dünyada yükselmesi, buna paralel olarak inşaat maliyetlerinin artması, konut ve kira fiyatlarını yukarıya çekti. Diğer yandan azalan konut arzı ve yükselen talep, yaşanan bu durumu tetikleyen bir unsur oldu. Fiyatların yeniden dengeye oturması için hem satılık hem de kiralık konut üretiminin hızlı bir şekilde artması gerekiyor. Konut geliştiricilerin yeni projelere hız vermesi bu durumu çözecek bir unsur olarak öne çıkıyor.

YENİ PROJELER GELİYOR

FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal “FuzulEv olarak yeni bir projeye adım attığımızı belirtmek isterim. BDDK tarafından yürütülen intibak sürecini tamamlayarak lisansımızı aldık. Bu süreci oldukça titiz ve dikkatli şekilde takip ettik. Tamamen devlet denetiminde hizmet vermeye başlayan faizsiz finansman şirketleri artık daha şeffaf bir şekilde çalışmaya devam edecek. Bu hem sektör hem de ev sahibi olmak isteyenler için bir fırsat sunuyor” dedi. Toplantıya katılan Dr. Gürsel Öngören ise “Pandemiden sonra sektörün hikâyesinin yeniden yazıldığı bir dönemdeyiz. Bundan 10 yıl sonra değişimi göreceğiz. İnşaat sektörü insanların temel ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacını karşıladığı için bu değişim ve dönüşümden ayrı durması imkânsız” açıklamasında bulundu.

YATIRIMLARIMIZ SÜRECEK

İsra Holding Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Vural, gayrimenkul sektörünün 200’den fazla sektörü dolaylı olarak desteklediğini belirterek “Ekonominin çarklarını döndüren ve sürekli istihdam oluşturan bir sektörüz. Yatırımlarımıza her koşulda devam ediyoruz. Sektörümüzde satış rakamlarının yeniden rekorlar kıracağı günleri göreceğimize inancımız tam” açıklamasında bulundu.

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