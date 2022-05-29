Türkiye Gazetesi

Bakırköy'de gerçekleştirilen Evdema açılışına Eczacıbaşı Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Evdema Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Çelik ve iş dünyasından isimler katıldı. Evdema Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Çelik Evdema olarak 33 yılı geride bıraktıklarını ifade ederek, yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi. Kemal Çelik “Eczacıbaşı Grubu ile yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bizim işimizde en iyisini yapmak için gayret ediyoruz. Sektörümüzde en önemlisi satıştan sonraki hizmet. Ürünün bulunulurluğunu sağlamak, yerine teslim etmek ve montajına kadar takip etmek… Biz bu işi 33 yıl boyunca çok iyi yaptık ve yapıyoruz. Rakiplerimizden her zaman daha önce hareket etmeyi başardık. Pandemi bize çok şey öğretti. Doğru yerde doğru karar almanın ne kadar önemli olduğunu fark ettik. Uzun yıllardır sürdürdüğümüz bu başarının devam edeceğini belirterek geleceğe umutla bakıyoruz” dedi.

GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ

Eczacıbaşı Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, açılışta yaptığı konuşmada, hayal kurmanın ve doğru strateji belirlemenin uzun ömürlü şirketler için kritik önem taşıdığını belirtti. Evdema’nın da bu çizgide büyüdüğünü ve geliştiğini söyleyen Bülent Eczacıbaşı “Ne olursa olsun iyimser bakabildiğiniz sürece atılmaları gerçekleştirebilirsiniz. Başarılarda bunun çok büyük rolü olduğunu düşünüyorum. Eczacıbaşı bu yıl 80’inci yılını kutluyor. Evdema ise 33 yılı geride bıraktı. Önümüzde uzun yıllar var. Yatırımlarımıza umutla ve geleceğe olumlu bakarak devam edeceğiz” dedi.

Gayrimenkul sektörünün kalbi bu zirvede attı Türkiye’de İş Dünyası dergisi, ‘İnşaat Zirvesi’nde Türk gayrimenkul sektörünü bir araya getirdi. Zirvede, sektörün geleceği ve konut yatırımları ile ilgili konular ele alındı.