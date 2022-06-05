Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Konut üretiminde yaşanan yavaşlama ve artan nüfus gayrimenkul fiyatlarının artmasına neden oluyor. Bu trend ile birlikte arsa fiyatları da aynı şekilde yükselişini sürdürüyor. Son 1 yılda imarlı arsa fiyatları Türkiye genelinde yüzde 47 oranında yükseldi. Arsalar, yatırım yapmak isteyenler için ciddi fırsatlar sunuyor. Özellikle gelişen bölgelerde yapılan arsa yatırımları birçok yatırım aracından daha fazla kazandırıyor. Bu hafta sayfamızda ‘arsa yatırımları’, ‘gelişen bölgeler’ ve ‘yatırım esnasında dikkat edilmesi gereken konuları’ sizler için araştırdık. İster satın alıp üzerine ev yapın, isterseniz geleceğiniz için yatırım düşünün, uzun vadeli arsa yatırımı yapmak ciddi anlamda kazanç sağlıyor.

UZUN VADELİ DÜŞÜNÜLMELİ

Arsa yatırımı bugünden yarına kazandıracak bir yatırım türü değildir. Yatırım planlarınızı 10 yıl ve üstü şekilde yapmalısınız. Doğru lokasyonda yapılan bir arsa yatırımı çok ciddi getiri sağlayabilmekle birlikte yanlış bir karar ise uzun yıllar kâr elde edememenize neden olabilir. Alacağınız arsanın imar durumu kritik önem taşımaktadır. İmarı olan bir arsa daha kolay satılabilir. Ancak imara açılmamış bir arsa var ise ve aldıktan sonra imarı gelirse çok ciddi kâr elde edebilirsiniz. Dolayısıyla yatırım kararı vermeden önce imar durumunu göz önünde bulundurmanızda fayda var” açıklamasında bulunuyorlar.

ÜZERİNE AYAK BASIN

Öte yandan bir arsa yatırımı yalnızca alıp beklemekle kazanacağınız bir yatırım türü de değildir. İmarlı bir arsanın üzerine konut inşa etmeniz de mümkün. Ayrıca dikkat etmeniz gereken bazı hususlar da bulunuyor. Öncelikle doğru yerin tespiti ve arsanın satın alınması, arsanın doğru zamana kadar bekletilmesi ve arsanın doğru zamanda satılması çok önemli… Bu üç evrede de yatırımcının dikkatli olması gerekir. Arsa almadan önce yerini mutlaka görmeli, görmekle de yetinmeyip üzerine ayak basmalısınız.

TAPUDAN KONTROLÜNÜ YAPIN

Tapu senedini, kadastral açıdan da kontrol ederek ada, pafta, parseli belirtilen arsanın size gösterilen arsayla aynı yer olup olmadığını anlamalısınız. Bu kontrolleri konunun uzmanı olmayan birinin yapması oldukça zordur. Profesyonel ve bağımsız hizmet için bu noktada konusunda uzman birine başvurabileceğiniz gibi, Kadastro Müdürlüğü yardımı ile parseli arazi üzerinde aplike ederek size satılmak istenen yer ile aynı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

EMSAL FİYATLARINA BAKIN

Doğru arsanın tespiti sonrası prim yapma ihtimalini de gözden geçirmeniz gerekiyor. Bölgenin gelişime açık bir yerde olduğuna dikkat etmelisiniz. Emsal satış fiyatlarına ayrıca bakabilirsiniz. Yakın zamanda satış görmüş civardaki arsa fiyatlarının nereden nereye geldiğini kontrol edebilirsiniz. Bunun için bölgedeki emlakçılar veya gayrimenkul uzmanlarından fiyat değerlemesi konusunda fikir alabilirsiniz.

FİYATLAR %47 ARTTI

Araştırmalara göre Türkiye’de Şubat 2022 sonu itibariyle konut imarlı arsalarda yıllık değer artışı yüzde 47 ve arazilerde yıllık değer artışı yüzde 26 seviyesinde gerçekleşti. Arsa ve arazi fiyatlarındaki artış trendi yaz aylarında da devam edecek. Yapılan araştırmaya göre Türkiye genelinde imarlı arsaların metrekare fiyatı 900-1.500 lira bandında. İstanbul ve çevresinde ortalama metrekare fiyatı 3 bin lira olmakla birlikte, 10 bin liraya kadar çıkmakta. İzmir’de ortalama 3 bin ile 5 bin, Ankara’da ise 3 bin ile 4 bin lira civarında seyrediyor.

HANGİ BÖLGEDE FIRSAT VAR?

Son yapılan araştırmalara göre İstanbul başta olmak üzere İzmir, Ankara, Çanakkale ve Trakya bölgesi en çok değerlenen yerler arasında… Sektörden alınan bilgilere göre yakın zamanda İstanbul’da yaşanan konut arzı sorunu nedeniyle İstanbul çevresinde yapılaşmanın artacağını biliyoruz. Durum böyle olunca da arsa fiyatlarının artması da muhtemelen. Silivri ve Çatalca gibi İstanbul’un uç kısmı bölgeler için fırsatlar çok daha cazip görülüyor.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ETKİLEDİ

Ayrıca Çanakkale Köprüsü ile birlikte Lapseki taraflarında fiyat artışları gözleniyor. Köprünün yapılacağının duyulması ile birlikte arsa fiyatlarında yüzde 30-40 prim yaşandı. Projenin hayata geçmesi ile fiyatlardaki artış devam etti ancak hâlâ fırsat sunan bir bölge olarak değerlendirilebilir. Aynı şekilde İzmir’in Urla ve Çeşme bölgeleri de değerine değer katacak yerler arasında…

BUNLARA DİKKAT EDİN

> Toplam büyüklük

> Arsa payı ve mülkiyet yapısı

> Arsanın yeri, konumu, çevre gelişimi, ulaşım imkânları

> Arsanın bulunduğu bölgenin gelişim potansiyeli

> Arsanın biçimi, boyutu, topografyası, zemin durumu gibi özellikleri

> İmar durumu

Bakanlık 'ucuz konut' için ilk adımı attı: 32 ilde 385 arsa satışa çıktı Konut fiyatlarındaki fahiş artış sonrası hem kiracıların hem de ev satın almak isteyenlerin yaşadıkları zorlukların önüne geçmek isteyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, önemli bir adım atarak vatandaşa hem yatırım hem de kendi konutunu inşa etme fırsatı sunuyor. Bakan Kurum'un açıklamalarının ardından 32 ilde 385 arsa artırma ile satışa sunuldu.