Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, yüzde 25’lik kira artış zam sınırının sektördeki sıkıntıları perçinleyeceğini belirterek "Mevcut durumda normal enflasyon oranını kabul etmeyen ev sahiplerinin yüzde 25’lik sınıra uymasının mümkün olmayacağını düşünüyorum. Ev sahibi kiracıyı çıkarmak için her türlü yolu deneyecektir. Şu an için ağırlıklı olarak uygulanan yöntem hileli satışı. Kiracıyı çıkarmak için yakın akrabasına evi satıp, kiracı çıktıktan sonra yeniden üzerlerine alıyorlar. Mahkemeye gerekçe olarak ise ‘ihtiyaçtan’ diyorlar" diye konuştu.

İLK SIRAYA YÜKSELDİ

Hukukçular ise kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıklarının daha da artacağına dikkat çekerek "Mahkemelerde en fazla görülen davalar sıralamasında en üste çıkan dava türü ev sahibi ve kiracı davaları olmuştu. Anlaşmazlıkların artacağını düşünüyoruz. Ancak bu bir kanun. Mahkemelerde genellikle kiracılardan yana kararlar çıkıyor. Aslında bu uygulama ile ev sahipleri mağdur olacak. Yüzde 25’in üstünde zam yaparlarsa bir suç teşkil edecek. Kiracı bunu ödemek zorunda değil. Yüzde 25’lik kirasını ev sahibi hesabına yatırdığı sürece evinde oturabilir" diyor.

Ev sahibi kurnazlığı kural tanımıyor: Kirada yüzde 25 sınırını aşmak için yeni yöntemlere başvurdular Konut kiralarına getirilen yeni düzenlemeye takılmak istemeyen fırsatçı ev sahipleri, birbirinden farklı yöntemlere başvurmaya başladı. 1 Temmuz 2023'e kadar uygulanacak olan yüzde 25'lik artışı beğenmeyenler evlerini kiraya vermek yerine satışa çıkarmaya başladı. Ayrıca çifte kontrat, tarihsiz tahliye ve elden ödeme gibi birçok farklı yöntem de uygulanıyor.