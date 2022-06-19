Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Pratik ev dekorasyon fikirleri ile birbirinden ilginç ve şık eşyalara sahip olabilirsiniz.

> Vazolarınızı bu yağmurlu günlerde şemsiyelik olarak kullanabilirsiniz. Uzun ve kullanmadığınız bir vazonuzu atmak yerine, antrenizde şemsiyelik olarak kullanabilirsiniz.

> Sehpalarınızdan sıkıldınız ve yenilik istiyorsanız, özel zemin boyaları ve desen kalıpları alarak, sehpaların üzerine renkli ve keyifli desenler çizebilirsiniz. Böylece en az maliyetle sehpaları yenilemiş olursunuz.

> Bir kitaplık almak konusunda kararsızsanız ve sıra dışı bir tasarım arıyorsanız size pratik bir önerimiz var! Her yerden kolayca temin edebileceğiniz tahta kasaları birbirine dekoratif şekilde birleş-tirerek hoş ve değişik bir kitaplık oluşturabilirsiniz.

> Pratik dekorasyon fikirleri ile küçük odalarınızı daha kullanışlı bir hâle getirebilirsiniz. Mesela; odanızda boy aynası koymak için yeterli alan yoksa, gardırobunuzun iç kapağına özel ölçülerde yaptırabileceğiniz bir aynayı monte edebilirsiniz.

> Takı kutularınız yatak odanızda fazla yer kaplıyorsa, hem takı kutusu hem ayna olarak tasarlanan, kapalı özel ürünleri tercih edebilirsiniz.

> Mutfak tezgâhında fazlaca yer kaplayan kavanozlarınızı, duvara monte edeceğiniz pratik raflara yerleştirerek, mutfağınızı daha kullanışlı ve dekoratif bir hâle getirebilirsiniz.

Dekorasyonda renklerin gücü | Tacihane Ruh hâlinizi duygusal ve psikolojik olarak et-kileyen renkleri evinizin dekorasyonunda nasıl kullanmanız gerektiğini biliyor musunuz? Yapacağınız her doğru renk seçimi sizi modern, capcanlı ve orijinal bir yuvaya kavuşturacaktır.

Doğru ofis dekorasyonu verimi artırıyor Günlük yaşantımızın büyük bölümünü geçirdiğimiz ofisler iyi dekore edildiğinde hem sağlık hem de verim açısından büyük avantajlar sağlıyor. İster plaza katı, isterseniz home ofiste çalışın doğru hamlelerle huzurlu bir ortam oluşturmak sizin elinizde…