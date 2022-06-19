Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Elektrikte kademeli tarifeye geçilmesiyle birlikte faturalarda yüzde 100’ün üzerinde artışlar yaşandı. Ayda ortalama 230 kWh tüketimi olan bir konutun, elektrik faturası 350-400 TL arasına yükseldi. Durum böyle olunca tüketiciler zamlardan etkilenmemek adına çeşitli yollar denemeye başladı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, hükûmet tarafından elektrik faturalarında yaşanan artışlara çare olması adına önemli bir açıklama yapıldı. Resmî Gazete'de yayımlanan karar ile güneş enerjisinden elektrik üretiminin önü açıldı.

KAPASİTE SINIRI ARTIRILDI

Karar kapsamında ticari alan olmayan villa, site, müstakil ev ve apartman gibi çatılarda vergi, gümrük ve 4. bölge teşvikiyle güneşten elektrik üretimi kapasite sınırı 10 kW’den 25 kW’ye çıkarıldı. Bu hafta sayfamızda güneş enerjisi sistemlerinin nasıl kurulduğu ve ortalama maliyetlerinin ne olduğu sorularına cevap aradık.

BANKALAR KREDİ AÇABİLİR

Enerji Yatırımcıları Derneği Başkanı Cem Özkök konu hakkında yaptığı açıklamada "Güneş enerjisi üretimi ve kullanımının tabana daha fazla yayılması açısından bunu olumlu bir karar olarak değerlendiriyoruz. Çünkü güneş enerjisinden elektrik üretimi yapmak isteyen ve daha büyük çatı alanına sahip olan villa gibi tekil konutlar bu düzenlemeden yararlanarak daha fazla elektrik üretebilecek. Bu da ülkemizde güneş enerjisinden elektrik üretimini artıracak bir uygulama olacak" ifadelerini kullandı. Özkök ayrıca güneş enerjisi kullanımının artması için bankaların uzun vadeli kredi desteği sağlaması gerektiğini de vurguladı.

FAZLASINI SATABİLİRSİNİZ

Evinin çatısına GES kurmak isteyen kişiler için anahtar teslim fiyat veren firmalar ise tüm süreci kendileri hallediyor. Kişi sadece proje maliyeti üzerinden sözleşmeye imza atarken anahtar teslim kurulum sayesinde hiçbir yasal prosedür ile uğraşmak zorunda da kalmıyor. GES paneli kurulduktan sonra buradan üretilen enerji evin hattına veriliriyor. Bu sayede bedava elektrik kullanılırken ihtiyaçtan fazla elektrik üretilmesi durumunda ise bunun satışı yapılarak ilave gelir sağlanıyor. Çok güneş alan illerde aylık 1.500 TL ve üzeri kazançlar söz konusu olabiliyor.

TALEBE YETİŞİLMİYOR

Sektör oyuncuları güneş enerjisi panellerine ciddi talep olduğunu da belirterek “Şu anda taleplere yetişemiyoruz. Bu yüzden talepleri de sınırlamak zorunda kaldık. Her ay ancak belirli sayıda müşteriye hizmet sağlayabiliyoruz. Eğer o ayın kotası dolmuşsa müşterimizle de bu iletişimi kurarak ‘size ancak bir sonraki ay hizmet sağlamaya başlayabiliriz’ diyoruz. Gerçekten bizim tarafta ciddi bir yoğunluk mevcut. Bu hem tüketiciler hem de ülke ekonomisi açısından önemli bir gelişme” açıklamasında bulundu.

GES PANELİ FİYATLARI 150 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

10 KW kapasiteye sahip olan güneş enerjisi paneli kurmak isteyen kişilerin 150 bin liralık bir yatırım yapmaları gerekirken 25 KW GES paneli kurmanın maliyeti ise daha da yükseliyor. Bu projeler müstakil evlerin çatısına uygulanabildiği gibi çok katlı apartmanlara da kurulabiliyor. Ancak yüksek katlı binalarda alan azlığı olması nedeniyle kurulan güneş panelleri apartmanın ortak alanlarının elektrik tüketimini karşılayabiliyor.

8-10 YILDA AMORTİ EDİYOR

2022 yılı başında gelen zamların ardından güneş enerjisinin ürettiği enerjiyi tamamen evde tüketenler için 8-10 yıl civarında amortisman süresi hesaplanıyor. Aynı şekilde üretilen enerjinin tamamının ticarethanede tüketildiği bir sistem kurarsanız yatırdığınız rakam ne olursa olsun 6-7 yılda yatırım geri dönebiliyor.

PROJE 6 AY SÜRÜYOR

Uzmanlar çatılara güneş enerjisi kurulumunun alınan izinlerle birlikte 6 ay sürdüğünü belirterek, “Şayet tüm süreci kendini yürütecekseniz. Önce dağıtım şirketine bir başvuru yapıyorsunuz. Bu başvuru 2 ayın sonunda sonuçlanıyor. Sonuçlandıktan sonra, eğer olumluysa, bu doğrultuda güneş enerji santraline ait elektrik ve statik projelerine çizerek bunları onaylatıyorsunuz. Onaydan sonra ilgili projelere uygun kurulumları gerçekleştiriyorsunuz. Sonrasında ise kabulünü yapıyorsunuz. Buradaki süreç bir işletme için, bir şirketle anlaşmasından itibaren 6 ay gibi düşünebiliriz” açıklamasında bulundu.

SANAYİCİNİN DE İLGİSİ ARTIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’nin güneş enerjisinde kurulu gücü 2014’te 40 megavatken, Mart 2022 itibarıyla 8 bin 29 megavata yükseldi. Söz konusu kurulu güç içinde 7 bin 45 megavatı lisanssız güneş enerji santrali (GES) olarak kayıtlara geçti. Son yıllarda yapılan düzenlemelerin ve elektrik fiyatlarında yaşanan artışların etkisiyle sanayicilerin güneş enerjisi santrallerine (GES) olan ilgisi de giderek artıyor. Düzenlemeler öncesi sanayi tesislerinin GES başvurusu 670 MW seviyesindeyken, o tarihten sonra 10 kattan fazla artarak başvurular 7 bin 609 megavata çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, “Bugün, kurulu gücü 100 bin megavatı geçen bir Türkiye var. Türkiye, güneş paneli üretiminde yıllık 7 bin 960 megavat üretimle dünyada dördüncü, Avrupa’da ise birinci. İnşallah birkaç yıl içinde dünyada ilk üç arasına gireceğiz” demişti.

GES için talep toplama başladı Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi (GES) arzı için süreç başladı. Talepler kamu bankalarına yapılacak, yatırımcılar en az 1000 lira tutarında talepte bulunabilecek.