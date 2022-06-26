Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Işığın mimarideki rolü, bir projeyi zenginleştirmek ve mekânla etkileşerek ona duygu aşılamaktır. Işık, mekânı şekillendirme, yüzeyleri ve hacimleri yumuşatma veya sertleştirme yeteneğine sahiptir. Aydınlatma, yalnızca görme ve güvenlik açısından değil, aynı zamanda çevremizdeki mimariyi dekore etme açısından da hayati bir öneme sahiptir. Etkili mimari aydınlatma uygulamaları, en iyi görsel görünümü ortaya çıkarmanıza yardımcı olur. Işık, estetik çekiciliği artırır, atmosferi ayarlar ve keyfini çıkarabileceğiniz işlevsel bir alan oluşturmanıza yardımcı olur.

Hayatınızı kolaylaştıracak pratik dekorasyon fikirleri Evde kullanılmayan eşyaların değerlendirilmesi hem evin ekonomisine katkı sağlar hem de ortama farklı bir hava katar.

Dekorasyonda renklerin gücü | Tacihane Ruh hâlinizi duygusal ve psikolojik olarak et-kileyen renkleri evinizin dekorasyonunda nasıl kullanmanız gerektiğini biliyor musunuz? Yapacağınız her doğru renk seçimi sizi modern, capcanlı ve orijinal bir yuvaya kavuşturacaktır.