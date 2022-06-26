Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Ziyaretçi sayısında rekor kıran fuara katılan 2 bin 175 firma arasında 26 Türk firması da yer aldı. Dünyanın en prestijli mobilya fuarlarından biri olarak kabul edilen Salone del Mobile Milano’da özgün tasarımı ve şıklığıyla dikkat çeken NDesign mobilyaları sergilendi. NDesign olarak dünyanın dikkatle izlediği bu dev fuarda yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getiren NDesign Yönetim Kurulu Üyesi Abdülselam Güleç, mobilya sektöründeki yenilikleri ve gelişmeleri yakından izleme fırsatı sunan fuara önümüzdeki yıllarda da katılmaya devam edeceklerini ifade etti.

Realtor Turkey Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Fuarı için Kazakistan’a gitti 24-25 Haziran’da Kazakistan’ın Almatı şehrinde düzenlenen Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Fuarı’nda yıllardır olduğu gibi Realtor Turkey de yerini aldı. İki gün süren fuara çok sayıda yatırımcı ile gayrimenkul hizmeti veren pek çok firma katılım sağladı. Fuar, gayrimenkul yatırımcılarını firmalarla buluşturması açısından oldukça önemli bir yere sahip. Yeniliklerin ve gelişmelerin sergilendiği bu fuara, önceki fuarlarda da olduğu gibi katılım ve ilginin oldukça yüksek olduğu görüldü.

IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları, bu yılın ilk organizasyonunu Ankara'da düzenledi IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar, 20 yıldır uluslararası eğitim fuarları düzenlediklerini, 60 civarında uluslararası eğitim kurumuyla beraber bu yılın fuar organizasyonlarını Ankara'da başlattıklarını söyledi.