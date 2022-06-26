Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Dekorasyon uzmanları, alana uygun ve ihtiyacı karşılayacak mobilya seçimi yapmalarını tavsiye ediyor. Zemin dekorasyonunda ise kolay monte edilebilir yer karolarıyla şık ve kullanışlı bir alan oluşturulabiliyor. Teras zemininde kullanılan renk paletine ve dekorasyon tarzına uygun bir halı ya da kilim ile de yer dekorasyonu tamamlanabiliyor. Teras dekorasyonunun olmazsa olmazı bitki seçiminde ise alanın uygunluğuna göre duvara asılacak palet ya da metal demirlerin üzerine konumlandırılacak çiçekler ile yeşilin huzur veren enerjisi teraslara yansıtılabiliyor. Ayrıca teras aydınlatmasında ise apliklerden, birkaç ampulün bir arada bulunduğu ışık zincirlerinden, büyük mumlardan, hatta spot aydınlatmalardan yararlanılabiliyor. Solar aydınlatma seçeneği de hem doğayı koruyan hem de bütçeye en uygun alternatifler arasında yer alıyor.

Hayatınızı kolaylaştıracak pratik dekorasyon fikirleri Evde kullanılmayan eşyaların değerlendirilmesi hem evin ekonomisine katkı sağlar hem de ortama farklı bir hava katar.

Dekorasyonda renklerin gücü | Tacihane Ruh hâlinizi duygusal ve psikolojik olarak et-kileyen renkleri evinizin dekorasyonunda nasıl kullanmanız gerektiğini biliyor musunuz? Yapacağınız her doğru renk seçimi sizi modern, capcanlı ve orijinal bir yuvaya kavuşturacaktır.