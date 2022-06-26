Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Türkiye’nin önemli döviz girdisi kaynaklarından biri olan yabancıya gayrimenkul satışı mayıs ayında âdeta uçtu. TÜİK verilerine göre mayıs ayında yabancıya konut satışı bir önceki yıla göre yüzde 236 artış gösterdi. Sektör temsilcileri, vatandaşlık için gerekli minimum konut yatırımı tutarının 400 bin dolara yükseltilmesi yönündeki düzenlemeden etkilenmek istemeyen yabancıların hızlanan alımlarının mayıs ayındaki sert yükselişte etkili olduğunu belirtti.

YÜZDE 107 ARTIŞ YAŞANDI

Sektör temsilcileri ayrıca, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle özellikle Rus vatandaşların Türkiye'den konut alımlarında devam eden artışa da işaret ederken, Rus ve Ukraynalıların mayısta yaptığı alımlar toplam yabancıya satışların yüzde 25'ini oluşturdu. TÜİK verilerine göre, Türkiye genelindeki konut satışları mayısta bir önceki aya göre yüzde 107,5 artarak 122.768 adet oldu. Satışların yaklaşık yüzde 5'i ise yabancı vatandaşlara yapıldı. Yabancılara konut satışı mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 235,7 artarak 5.962 adet oldu.

GEÇEN YIL 10 MİLYAR DOLARLIK ALIM OLDU

Yabancılara konut satışı ülkeye döviz girdisi sağlaması nedeniyle ekonomi açısından önem teşkil ediyor. Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre, 2021'de yabancılara konut satışından elde edilen gelirin 10 milyar dolar düzeyinde olduğu tahmin ediliyor. Geçen yıl yabancılara toplam 58.576 adet konut satışı yapılmıştı. Bu yıl ilk beş ay toplamında yabancılara yapılan konut satışı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 70 artışla 26.753 adet oldu. Mayıs ayında yabancılara satışta, nisan ayında olduğu gibi yine Ruslar ilk sırada yer aldı. Rusya Federasyonu vatandaşları 1.275 konut alımı ile ilk sırada yer alırken, bunu 736 konut ile İran, 617 konut ile Irak vatandaşları izledi. Sektör temsilcileri yapılan alımda 13 Haziran tarihine dikkat çekerek “Vatandaşlık için alt limitin 13 Haziran itibarıyla yükseltilecek olması mayısta yabancıların alım sürecinin hızlanmasına neden oldu. Öne çekilmiş bir talep oluştu. Ancak bunun dışında bir de Rusya-Ukrayna faktörü var" diye konuştu.

ERKEN DAVRANDILAR

Türk vatandaşlığı kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin 13 Mayıs'ta Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile daha önce vatandaşlık için gerekli 250 bin dolarlık minimum konut yatırımı tutarı 400 bin dolara yükseltildi. Uygulanma tarihi ise 13 Haziran olarak düzenlendi. Yabancı yatırımcılar 400 bin dolarlık rakamdan etkilenmemek konut alımlarını erkene çekti.

YATIRIMCILAR TÜRKİYE'YE YÖNELİYOR

TÜİK verilerine göre mayısta Rusya Federasyonu vatandaşlarına 1.275, Ukrayna vatandaşlarına ise 241 adet konut satılırken; Rus ve Ukraynalılar toplam yabancıya satışların yüzde 25'ini oluşturdu. Haber ajanslarında geçen aylarda yer alan bir analizde, Ukrayna'nın işgali sonrası Rusya'ya getirilen yaptırımların ardından kişisel varlıkları için güvenli liman arayışına giren çok sayıda Rus vatandaşının, İstanbul ve Dubai'nin gayrimenkul piyasasına yöneldiği belirtilmişti.

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