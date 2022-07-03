Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Ayazağa/CendereArıcılar bölgesinin en büyük yatırmcısı olarak öne çıkan Artaş İnşaat, teslimde sona yaklaştığı Avrupa Konutları Çamlıvadi Projesi’nin ardından aynı bölgede Avrupa Konutları Saklıvadi Projesi’ni de konut alıcıları ile buluşturdu. Bölgenin gözde lokasyonları olarak öne çıkan her iki proje içerisinde ayrıca Mövenpick Living konseptli birer otel de yer alacak.

HER BÖLGEYE DEĞER KATIYORUZ

2022’de yeni projelere odaklandıklarını belirten Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya “Türkiye’de konuta talep artarak devam ediyor. Ülke insanımız hem oturum hem de yatırım noktasında konutu kıymetli bir yatırım aracı olarak görüyor. Artaş İnşaat olarak yeni projelere odaklandığımız bu dönemde “Avrupa Konutları” markamıza iki yeni proje daha ekledik. Vadistanbul ile çehresini değiştirdiğimiz Arıcılar bölgesinde teslimatı yaklaşan Avrupa Konutları Çamlıvadi ile kısa süre önce inşaatına başladığımız Avrupa Konutları Saklıvadi Projelerimizi konut alıcıları ile buluşturduk. Biz 45 yıldır en iyi bildiğimiz işi yapıyor ve markamızı taşıdığımız her bölgeye artı değer katıyoruz. Artaş İnşaat olarak bugün olduğu gibi bundan sonra da örnek projelere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

Emlakçıların 'yüksek kira' oyunu: Fahiş fiyat için kapı kapı gezip broşür dağıtıyorlar Son dönemde artan kira fiyatları ekonomi gündeminin en önemli konularından biri haline gelirken, Ankara'nın bazı semtlerinde emlakçıların ev sahiplerine dağıttıkları broşürlerle kira piyasasını speküle ettikleri ortaya çıktı. Emlakçılar, 'Evinizi daha iyi fiyata kiraya verelim, evinizin piyasası daha fazla' gibi söylemlerle ev sahiplerine baskı yapıyor, bu durum da kira fiyatlarının artmasına ve kiracıların mağdur olmasına neden oluyor.