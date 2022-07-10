Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Sevdiklerimize hediyeler vermek, bu hediyeler sayesinde onları mutlu görmek çok kıymetli anlardan biridir. Aslında onlara hediye vermek için yalnızca özel günleri beklemenize gerek yok. Ama bir arada olunan coşkulu bayramlar çok daha özeldir. Bu yüzden onlara sürpriz yapmak, farklı hediyelerle onları mutlu etmek de oldukça değerli anlar arasında yer alır. Bu hafta bayramlık ev hediyeleri alternatiflerini siz okuyucularımız için derledik...

ANILARINIZI HEDİYE EDİN

Fotoğraflar, en güzel anların unutulmaz bir hâle gelmesini sağlar. Ayrıca hatıraların en güzellerini ve en duygusal olanlarını oluşturur. Bu yüzden bayramda sevdiklerinize fotoğraf albümü hediye etmek ve hatta o albümün içine birlikte olduğunuz anılardan oluşan birkaç fotoğraf eklemek çok anlamlı bir hediye olacaktır. Kaybolmayan anılar oluşturmanın en nostaljik yollarından biri fotoğrafları bu bayramda hediye olarak tercih edebilirsiniz.

İÇ AÇAN SAKSILAR

Bitki ile uğraşmayı sevenlere alınabilecek en güzel hediyelerden biri de saksı setleridir. Bahçeyi seven, bitkiyi seven, onunla uğraşmaktan keyif alan sevdikleriniz bu hediye ile çok mutlu olacak. Saksı içlerine güzel, renkli yaz çiçekleri de ekip verebilirsiniz.

RENKLİ KIRLENTLER

Evlerinizi daha da güzelleştirecek kırlent seti çeşitleri, bayramda ev hediyesi olabilecek en güzel ürünlerden biridir. Sevdiklerinizin evlerine, odalarının rengine, mobilyalarına ve zevklerine uygun olarak farklı kırlent setlerini seçebilirsiniz. Böylece bu bayramda sürprizleriniz ile onları şaşırtabilirsiniz.

SEVİMLİ BİBLOLAR

Biblo çeşitleri evlerde hoş görünen, dekorasyon olarak tamamlayıcı olan ürünler arasında yer alır. Şıklığı ile bulunduğu yere harika bir görünüm kazan-dıran çeşitli biblolar bayramda ev hediyesi olarak sevdiklerinize verebileceğiniz ürünlerden biridir. Bu ürünler, sevdiklerinizin hatıralarında unutulmaz anlar oluşmasını sağlar. Siz de bu ürünleri bayram hediyesi olarak tercih edebilirsiniz.

MODERN BİR TABLO

Şık evleri şık tablolar tamamlar... Özellikle klasik ve modern tarzda dekore edilmiş evlerde oturan ve sanat ürünlerini sevenler için tablo seti çeşitleri en güzel hediyelerdendir. Ev ve ofislere renk katacak göz alıcı tasarımlar arasından onlar için en güzel seçimi yapabilirsiniz. Zevklerine uygun, sevecekleri bir tablo ile evlerine renk katabilirsiniz. Ayrıca farklı tabloları bir araya getirerek set hâlinde bir hediye de oluşturabilirsiniz.

ŞIK LAMBA TASARIMLARI

Evlerin havasını değiştirecek, güzelliğini tamamlayan ürünlerden biri de tasarım lamba çeşitleridir. Çocuk odaları, mutfaklar, çalışma odaları ya da salonlar için lamba modellerini tercih edilebilirsiniz. Tasarım lambalar ile sevdiklerinizin bayram gününü aydınlatabilirsiniz. Sevdiklerinizin zevkine uygun olarak kırmızı, mavi, yeşil, pembe, sarı ve beyaz olarak altı farklı renk ve renk geçişi animasyonuyla çalışan eğlenceli türleri ya da daha klasik türleri tercih edebilirsiniz.

Hayatınızı kolaylaştıracak pratik dekorasyon fikirleri Evde kullanılmayan eşyaların değerlendirilmesi hem evin ekonomisine katkı sağlar hem de ortama farklı bir hava katar.

Dekorasyonda renklerin gücü | Tacihane Ruh hâlinizi duygusal ve psikolojik olarak et-kileyen renkleri evinizin dekorasyonunda nasıl kullanmanız gerektiğini biliyor musunuz? Yapacağınız her doğru renk seçimi sizi modern, capcanlı ve orijinal bir yuvaya kavuşturacaktır.