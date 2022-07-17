Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Yazlık evler kış boyunca biriken yorgunluğumuzu atarken ev konforunda tatil yapmamızı sağlıyor. Kısa süreli kalıyor olsak da yazlık evlerimizi kışlık ev konforunda dekore etmemek için hiçbir sebep yok. Bu hafta yazlık evlerinizi nasıl dekore edebileceğinizi kaleme aldık. Ağırlıklı olarak açık renklerin kullanıldığı yazlık evlerde hasır, ahşap ve mermer kullanımı da moda hâline geldi. Ayrıca meyve desenli masa örtüleri, bambu sandalyeler ve sarkıt lambalar bu yılın trend dekorasyon ürünleri arasında yer alıyor.

AHŞAP KULLANIMI

Yazlık evinizin oturma odasında açık renkli mobilyalar tercih edebilirsiniz. Genellikle yazlık evlerde alışık olduğumuz renk beyaz ve mavidir. Ama biraz değişiklik için açık toprak tonları, çok açık bejlere de yönelebilirsiniz. Bu tonlar çok daha sıcak bir hava oluşturacaktır. Mutfak dekorasyonunda ise sahilden ilham alın, kum rengi ağırlıkta bir mutfak temiz ve ferah görünecektir. Açık renkler evin bu bölgesinde de hâkim olabilir. Ana mobilya gruplarında toprak tonları görümünde beton, ahşap ve mermer gibi farklı malzemeler kullanabilirsiniz.

BAHÇENİN KEYFİNİ SÜRÜN

Bahçeler genelde denizden dönüldükten sonra uzun akşam yemekleri ve gece oturmaları için herkesin favori mekânıdır. Minik romantik bir aydınlatma kullanın, hem daha otantik bir hava yakalarsınız hem de sivrisineklerin dikkatini daha az çekersiniz. Top top ışıklar ve masada birkaç mum yeterli olacaktır. Masadaki mumların ortasında da taze renkli çiçekler ile renk katıp ortamın havasını canlandırabilirsiniz.

FERAH BİR YATAK ODASI

Huzurlu bir alan oluşturun. Evin genelindeki ferah ve aydınlık dekorasyonu yatak odasına da taşıyın. Aydınlık ve tek tip bir renk üzerinden ilerleyin, ancak ters köşe detaylar da katın. Renkli birkaç poster ya da canlı desenleri olan yastık ve yatak örtüsü kullanabilirsiniz. Aydınlık ve ferah bir yatak odası uyku düzeninizi de olumlu etkileyecektir.

BANYO SEPETLERİ

Banyolarda bolca sepet, kutu gibi saklama elamanına yer verin. Hem herkesin malzemelerini rahatlıkla ayırabilirsiniz hem de şık bir görünüm olur. Dekoratif ürünlerde de açık renk ve doğal malzemelere yer verin.

İNCE TEKSTİLLER KULLANIN

İnce tekstil ürünleri tercih edebilirsiniz. Özellikle yatak odasında tercih edeceğiniz incecik tekstil ürünleri, yazlık evinize çok yakışır. Yatak örtüsü, nevresim takımı gibi ürünleri yüzde 100 pamuk ve ince kumaşlardan seçebilirsiniz.

PLAJ KÖŞESİNİ UNUTMAYIN

Plaj eşyaları köşesi oluşturun. Plaja giderken kullandığınız eşyalar için bir köşe yapabilirsiniz. Büyükçe bir sepet veya suya dayanıklı bir kutu, bu konuda işinizi görecektir. Böylelikle her gün plaja giderken eşya arama derdinden kurtulur ve etraftaki dağınıklığa çözüm bulmuş olursunuz.

UÇUŞAN TÜLLER

Uçuşan tüller kullanın. Yazlık evinizde kalın perdeler, ağır tüller yerine daha hafif kumaştan yapılmış, uçuşan ve ince tüller tercih edebilirsiniz. Sıcak yaz rüzgarıyla uçuşan tüller yazlık evinize çok yakışır.

GÜVENLİĞİ ELDEN BIRAKMAYIN

Güvenlik konusu hayat alanlarında en önemli konuların başında geliyor. Eğer yazlık yapı kalabalıktan uzak tek başına bir villa ise kamera sistemi, alarm sistemi gibi tedbirler tercih ediliyor. Fakat beş altı villa ve üzeri bir site ise özel güvenlik elemanları ile güvenlik sağlanıyor.

Dekoratif şık ürünlerle bayramlık evler Bayramda sevdiklerinizi şık ve dekoratif hediyeler ile mutlu edebilirsiniz. Bir tablo, şık bir lamba veya renkli kırlent takımı evlerin havasını değiştirecektir.

Hayatınızı kolaylaştıracak pratik dekorasyon fikirleri Evde kullanılmayan eşyaların değerlendirilmesi hem evin ekonomisine katkı sağlar hem de ortama farklı bir hava katar.