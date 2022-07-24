Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

İnternete bağlı akıllı güvenlik sistemleri sayesinde yurtdışında olsanız bile evinizi 7/24 izleyebiliyorsunuz. Yeni nesil kameralar sayesinde evinizin içindeki sesleri uzaktan duyabiliyor, evinizde en ufak bir hareket olduğu zaman anlık bildirim alabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu kameraları evin dışında da kullanabiliyor, bahçenizi de evde yokken kontrol edebiliyorsunuz. Yeni nesil akıllı sistemler artık evinizdeki evcil hayvanlar ile insanları da ayırt edebiliyor. Böylelikle sadece gerçek tehlikelerde uzaktan erişim kurabiliyorsunuz.

KAPI SENSÖRLERİ

Kameralar dışında bir diğer güvenli tedbiri de kapı ve pencere sensörleri… Evinize uygun fiyata yaptırabileceğiniz bu sensörler sayesinde kapı veya pencereniz açıldığında anında bildirim alabiliyorsunuz. Ayrı şekilde evinizi hareket sensörleriyle donatarak en ufak hareketten dahi haberdar olabilirsiniz.

SU BASKINI VE YANGINA TEDBİR

Mesela evinize akıllı duman ve su sızıntı sensörleri koyabilirsiniz. İnternete bağlanabilen bu donanımlar sayesinde evinizde bir su kaçağı ya da yangın olduğu zaman da anlık olarak akıllı telefonunuz üzerinden öğrenebilirsiniz. Teknolojinin gelişmesiyle evlerinizin kapı zillerini dahi akıllı hâle getirmek elinizde. Yeni donanımlar sayesinde siz evde yokken kapınıza gelenleri de bir akıllı güvenlik kamerası gibi uzaktan takip edebilirsiniz.

Akıllı evleri siber saldırıdan koruyun Akıllı saatler, sesli asistanlar, kahve makineleri, çamaşır makineleri, oyuncaklardan mutfak tezgâhındaki tost makinesine kadar pek çok alanda kullanılan IoT teknolojisi (Internet of Things-Nesnelerin İnterneti), âdeta günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası hâline geldi.

Yenilenebilir enerjili akıllı ev Mersin Üniversitesi (MEÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu (MYO) Elektrik Teknolojileri Bölümü'nde okuyan 11 öğrencinin rüzgar ve güneş enerjisinden yararlanarak ürettiği yenilenebilir enerjili akıllı ev projesiyle otomatik kapı, aydınlatma, sulama, akıllı gaz sensörü ve yağmur sensörü bedava kullanılabilecek.