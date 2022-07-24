Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Gayrimenkul sektöründe büyüme hız kesmiyor. Ekonomideki son durum vatandaşı tasarrufa yönlendirirken, konut hâlen en güvenli yatırım aracı olarak görülüyor. Yaşanan bu süreç TÜİK rakamlarında da kendini gösteriyor. Açıklanan verilere göre yılın ilk altı ayında Türkiye’de 726 bin 398 konut satışı gerçekleşti. Sıfır daire dışında ikinci el satışlarında da önemli bir artış yaşandı. Yılın ilk altı ayında yakalanan satış rakamı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,4’lük büyüme gösterdi. Mevcut dönemde yabancıya yapılan satış sayısı yüzde 5 seviyesine kalırken, yerli yatırımcıların konuta güveninin devam ettiği rakamlarla tescillendi. Öte yandan faizlerin yüksek kaldığı bu dönemde ipotekli konut satışlarının yüzde 63,5 oranında artması da ayrı bir detay olarak öne çıktı.

YABANCI ETKİSİ SINIRLI

TÜİK rakamlarına bakıldığında ‘Yabancıya konut satışı fiyatı artırıyor’ iddiasının aslında gerçekçi bir yaklaşım olmadığı da gözler önüne seriliyor. Ocak-Haziran 2021 dönemine göre 2022’nin aynı döneminde yabancıya satış yüzde 72,7 artarak 35 bin 383 oldu. Bu rakam, OcakHaziran 2022 döneminde gerçekleşen konut satış sayısının yaklaşık olarak yüzde 5’ine denk geliyor. Bu oranın, mevcutta ifade edilen konut yat artışlarını tetikleyecek bir oran olmadığı ifade ediliyor.

HER DÖNEM KAZANDIRIYOR

Genel tabloya bakıldığında fiyat artışlarında en önemli faktör, inşaat sürecindeki ham madde fiyatlarının pandemi etkisiyle hızla yükselmesi oldu. Bu süreçte alternatif yatırım aracı olan dövizdeki dalgalanma, yatırımcıyı güvenli liman olan konut yatırımına çekti. Yıllardır sektörde gerçekçi olmayan ‘Konutta Balon’ iddiası da çürümeye devam ediyor. Aksine Türkiye’de konut ihtiyacı süreklilik göstererek artıyor. Özetle gayrimenkul, alan herkese kazandırmaya devam ediyor.

YENİ PROJELERE ODAKLANDIK

Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya sektör ile ilgili yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti: 2021 yılı pandeminin etkisiyle durağan geçmesine rağmen inşaat sektörü ulaştığı 1,5 milyonluk konut satış rakamıyla başarılı bir yılı geride bıraktı. 2022’nin ilk altı aylık döneminde ise geçtiğimiz yılın yaklaşık yarısı kadar konut satışı yapıldığını TÜİK verilerinden görüyoruz. Birçok konut geliştiricisi yeni proje hazırlığı yapıyor. Biz de Artaş İnşaat olarak bu yıl yeni projelere odaklandık. İlk dönemde “Avrupa Konutları” markamıza Avrupa Konut ları Çamlıvadi ile Avrupa Konutları Saklıvadi Projelerini ekledik. Şimdilerde ise Avrupa Konutları Esentepe, Avrupa Konutları Yenimahalle ve Avrupa Ticaret Merkezi Projelerini geliştirdik. Yakın zamanda bu üç projemizin lansmanını gerçekleştireceğiz. Biz 45 yıldır en iyi bildiğimiz işi yapıyor ve markamızı taşıdığımız her bölgeye artı değer katıyoruz. Artaş İnşaat olarak bugün olduğu gibi bundan sonra da örnek projelere imza atmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki; bu yılın sonunda yine 1,5 milyon konut satış rakamlarına ulaşacağımızı söyleyebiliriz.

SEKTÖR REKORA KOŞUYOR

İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı, inşaat sektörünün artık dünyada söz sahibi olduğunu belirterek “250’nin üzerindeki alt sektöre ve istihdama da büyük katkı sağlayan İnşat sektörü, ülkemizin kalkınmasında her zaman lokomotif olmuştur. TÜİK verilerini incelediğimizde 2020 ve 2021 yılı konut satışlarında yaklaşık 1,5 milyon rakamına ulaşıldığına hep birlikte şahit olmuştuk. 2022 yılı Ocak-Haziran dönemini kapsayan satış rakamlarında ise 726 bin 398 adet konut satış rakamına ulaşıldı. Bu veriye bakıldığında bu yılda yine 1,5 milyon konut satış rakamlarına ulaşacağımızı söyleyebiliriz. Bu rekor satışlar gösteriyor ki; konutu güvenli liman olarak gören ülke insanımız en çok kazandığı yatırım araçlarından gayrimenkule yatırım yapmayı sürdürüyor açıklamasında bulundu.

DESTEKLER FAYDALI OLDU

BOSS4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, Türkiye’de gayrimenkul sektörünün önemine dikkat çekerek “Türkiye’de gayrimenkul ana sektörlerin başında geliyor. Sektörel desteklerin olumlu sonuçlarını mayıs ayı rakamlarında gördük. Haziran verileri de bu rüzgârın devam ettiğini ve sektörümüzün gücünü gösteriyor. Salgının etkilerine ve mevcut ekonomik duruma rağmen gelen rakamlar, sektörün sağlamlığının kanıtı olarak yansıyor. Konut ve arsa satışlarında ikinci yarıda da benzer bir performans bekliyoruz” dedi.

BAŞARI DEVAM EDECEK

KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Konut Destek Paketlerinin etkisinin hâlâ devam ettiğini ve yüksek enasyon döneminde parayı mala bağlama eğiliminin konut satışlarını kuvvetli tutmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu etkinin temmuz ve ağustos aylarında da devam etmesinin satışları güçlendireceğini tahmin ediyoruz. KONUTDER olarak beklentimiz, konut edinmeye yönelik destek paketleri benzeri uygulamalarla vatandaşın konuta erişiminin kolaylaştırılmasının sağlanmasıdır” dedi.

En çok kiralık konut bu üç ilçede aranıyor Enflasyonun hızlı yükselmesi, kiralık konuta talebin artması gibi etkenler, kiraları artırdı. Evini rayicinden yüksek bedelle kiralayan ev sahipleri ile kirasını ödeyemeyen kiracılar arasında davalar artarken, üniversite kayıtları başladığında hareketliliğin yoğunlaşacağı tahmini yapılıyor.

Konut satışlarında rekor! Ruslar yine zirvede Konut satışları yılın ilk yarısında yüzde 31,4 artışla 726 bin adedi aşarken bütün zamanların ocak-haziran dönemi rekoru kırıldı. Yabancıya satış da ilk altı ayda yüzde 72,7 artarak 35 bin 383’e, haziranda ise yüzde 81,8 artarak 8.630'a yükseldi. Nisandan beri alımlarını artıran Ruslar 1.887 konut ile yine ilk sırada yer aldı.