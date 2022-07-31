Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Şık bir alan oluşturmak için duvarları ve boş köşeleri doğru aksesuar parçalarıyla dekore etmek, ev dekorasyon tavsiyeleri içerisinde sık sık karşınıza çıkan ﬁkirlerden biridir. Minik taburelerin üzerine koyabileceğiniz biblolar ve çerçeveler, klasik ev dekorasyonu ile modern çizgileri harmanlamanızı sağlayacaktır. Duvar kâğıdı da evin giriş alanının havasını değiştirecek dekorasyon ﬁkirlerinden biri olduğu için tercih edilebilir.

DOĞRU AVİZE SEÇİMİ

Antre alanlarında aydınlatmanın gücünü de haﬁfe almamanız önemlidir. Antre dekorasyonunda kullanacağınız minimal aksesuarları doğru avize seçimleriyle güçlendirebilir, estetik alanlar oluşturarak ev dekorasyonuna katkı sağlayabilirsiniz. Özellikle küçük giriş alanları için tercih edilen aynalar ile mekâna derinlik katabilir, antre dekorasyonu için seçtiğiniz doğru parçalarla giriş kısımlarını daha ferah gösterebilirsiniz.

KALABALIKTAN KAÇININ

Hem aksesuarları kullanmak hem de depolama alanı oluşturmak için duvar alanlarından verim almak da ev dekorasyonunda önemlidir. Bu nedenle duvarlarda kalabalık oluşturacak ve antreyi daraltacak aksesuarlardan kaçınarak şahane antre stiline sahip olabilirsiniz.

Hayatınızı kolaylaştıracak pratik dekorasyon fikirleri Evde kullanılmayan eşyaların değerlendirilmesi hem evin ekonomisine katkı sağlar hem de ortama farklı bir hava katar.

Dekorasyonda renklerin gücü | Tacihane Ruh hâlinizi duygusal ve psikolojik olarak et-kileyen renkleri evinizin dekorasyonunda nasıl kullanmanız gerektiğini biliyor musunuz? Yapacağınız her doğru renk seçimi sizi modern, capcanlı ve orijinal bir yuvaya kavuşturacaktır.