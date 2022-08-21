Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Çeşitli gruplar kuran serbest emlak komisyoncuları belli bölgelerde ortak ﬁyat belirlemeye de başladı. WhatsApp durumlarından veya mesaj yoluyla daire özelliklerini paylaşan bu kişiler komisyon üzerinden çalışıyor. Vergi ödemeyen ve iş yerleri bulunmayan bu kişiler ev sahiplerine ise “daha yüksek ﬁyattan evini kiraya veririz” vaadinde bulunuyor.

Beylikdüzü bölgesinde meslek yetki belgesi bulunan bir emlakçı konuyla ilgili gazetemize yaptığı açıklamada “Birçok kişi emlakçılık yapmaya başladı. Bizim uzun yıllardır emek verdiğimiz ve uzmanlaştığımız bir alana müdahil oldular. Özellikle büyük site yöneticileri ve güvenlikler bu işi yapıyor. Kendi WhatsApp grupları var ve ﬁyatları belli seviyede tutuyorlar. Üstelik vergi de ödemiyorlar. Bizler vergi mükelleﬁyiz. Ancak ev sahipleri ile anlaşarak daha yüksek ﬁyattan kiraya vereceklerini iddia ederek daire bilgilerini alıyorlar. Bu durum hem kira ﬁyatlarının düşmemesine hem de devletin vergi kaybına uğramasına neden oluyor” dedi.

Dikkat! İnternet sitelerinden emlak dolandırıcılığında yeni yöntem Emlak ilan siteleri üzerinden farklı daire fotoğraflarıyla kandırıp, ofise çağıran ve alıcıya başka daireler için kapora sözleşmesi imzalatma yöntemiyle daire almak veya kiralamak isteyen vatandaşları dolandırma olayları arttı. İlanlarda farklı adresteki lüks semt konutlarının fotoğraflarını ve adreslerini veren sözde emlak ofisleri, müşteri geldiğinde ise ucuz semti ve evleri gösterdiği de biliniyor. İnternet siteleri üzerinden kullanılan yöntemlere karşı ise emlak danışmanları ise evin tapusunun fotokopisini almadan ve araştırmasını yapmadan kesinlikle sözleşme imzalanmamasını söylüyor.